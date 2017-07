Bundesliga | VfB Stuttgart Fix! Weltmeister Zieler wechselt zum VfB

Fußball-Weltmeister Ron-Robert Zieler wechselt zum VfB Stuttgart. Der Keeper kommt vom Premier-League-Klub Leicester City zu den Schwaben und erhält einen Dreijahresvertrag. Der Bundesliga-Aufsteiger bestätigte den Transfer am Montagabend.

Ron-Robert Zieler stand in der vergangenen Saison in neun Spielen Leicester City, den englischen Meister von 2016, zwischen den Pfosten, konnte sich jedoch nicht gegen Stammkeeper Kasper Schmeichel durchsetzen. Zieler war erst zur Saison 2016/17 für 3,5 Millionen Euro nach England gewechselt, nachdem er zuvor in 185 Spielen das Tor von Hannover 96 gehütet hatte.