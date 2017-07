Bundesliga | VfB Stuttgart Fix! VfB verpflichtet Chadrac Akolo

Der VfB Stuttgart hat noch einmal im Sturm nachgelegt: Der Bundesliga-Aufsteiger verpflichtete Angreifer Chadrac Akolo vom FC Sion. Der 22-jährige Offensivspieler unterschrieb beim VfB einen Vierjahresvertrag und erhält die Rückennummer 19.

Chadrac Akolo steht derzeit noch beim FC Sion unter Vertrag

Akolo gilt als echter Offensiv-Allrounder. Er kann sowohl im Sturm-Zentrum als auch auf beiden Flügeln spielen. Mit 1,72 Metern und 70 Kilogramm ist der gebürtige Kongolese zwar ein Leichtgewicht, gilt dafür aber als blitzschnell. Und Akolo ist extrem torgefährlich: In der letzten Saison netzte er für Sion in 34 Spielen 15 mal ein. Dazu bereitete er fünf weitere Tore vor - eine starke Quote.

VfB muss tief in die Tasche greifen

Über die Ablösevereinbarungen vereinbarten beide Klubs Stillschweigen, allerdings soll der Betrag Medienberichten zufolge bei rund sechs Millionen Euro liegen. Sportvorstand Jan Schindelmeiser ist froh, dass der Deal nun perfekt ist: "Chadrac Akolo hat sich in den zurückliegenden zwei Jahren sehr gut entwickelt. Wir trauen ihm zu, diese Entwicklung auch in der Bundesliga fortzusetzen. Chadrac fühlt sich offensiv über außen am wohlsten, ist ein guter Vorbereiter und hat darüber hinaus eine sehr gute Torquote", sagte Schindelmeiser.

Akolo selbst freut sich auf Stuttgart. "Ich hatte einen schöne und erfolgreiche Zeit in der Schweiz, wofür ich auch sehr dankbar bin. Nun freue ich mich auf die Herausforderungen in der Bundesliga und auf meinen neuen Verein, den VfB Stuttgart", sagte der Stürmer: "Ich möchte meine Teamkollegen im anstehenden Trainingslager kennenlernen sowie in den kommenden Wochen und Monaten meinen Teil dazu beitragen, dass wir eine gute Saison spielen werden."