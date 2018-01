Bundesliga | VfB Stuttgart Entwarnung bei Mario Gomez

Gomez hatte bei der Partie in Mainz nach einem Zweikampf mit Nigel de Jong den Platz in der 51. Minute verlassen müssen. Nun soll der Nationalspieler in den nächsten Tagen individuell behandelt werden sowie Einzeltraining absolvieren. Die Rückkehr ins Mannschaftstraining ist für Mitte der Woche geplant. Sein Einsatz im Heimspiel am kommenden Samstag gegen den FC Schalke 04 (15:30 Uhr) soll möglich sein.