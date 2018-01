Bundesliga | VfB Stuttgart Coach Wolf muss gehen- Nachfolger soll bald kommen

Paukenschlag beim VfB Stuttgart: Der Tabellen-15. der Bundesliga hat sich von Trainer Hannes Wolf getrennt. Nach dem 0:2 gegen Schalke 04 zogen die Verantwortlichen am frühen Sonntag die Konsequenzen. Laut VfB-Präsident Wolfgang Dietrich soll ein Nachfolger soll in den nächsten Tagen präsentiert werden.

"Wir haben nach dem gestrigen Spiel ein sehr intensives, emotionales Gespräch mit Hannes geführt und darin die Situation sehr ausführlich analysiert. Wir sind nach diesem Gespräch gemeinsam zu der Überzeugung gekommen, dass die Gefahr, dass wir die Situation in der bestehenden Konstellation nicht mehr gedreht bekommen, zu groß ist, und wir einen neuen Impuls brauchen, um wieder in die Erfolgsspur zu finden", sagte Sportvorstand Michael Reschke.

Direkt nach der Pleite gegen die Königsblauen hatte Reschke noch gesagt, dass er eine Trennung "im Moment komplett ausschließen würde". "Ich habe schon kurz mit Wolf gesprochen. Ich gehe davon aus, dass er am kommenden Samstag beim Auswärtsspiel in Wolfsburg auf der Bank sitzt", so Reschke: "Es gibt keinen anderen Plan." Bereits am nächsten Morgen folgte die Rolle rückwärts.