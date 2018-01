Bundesliga | VfB Stuttgart Auftakt ohne Ball - aber mit "Neuzugängen"

Der VfB Stuttgart ist in die Vorbereitung für die Rückrunde in der Fußball-Bundesliga gestartet. Trainer Hannes Wolf durfte sich über einige Rückkehrer freuen.

Schuften für das Ziel Klassenerhalt: Beim VfB Stuttgart ist der Blick schon wieder auf den Rückrundenstart am 13. Januar gegen Hertha BSC gerichtet. Für den Tabellenvierzehnten geht es nach der Winterpause um den Verbleib in Deutschlands höchster Spielklasse.

Am Mittwoch geht es für den VfB Stuttgart ins Trainingslager in den Süden. Vom 3.1. bis zum 9.1. arbeiten die Schwaben in La Manga im Südosten Spaniens. Hannes Wolf darf sich dabei auf zwei Rückkehrer freuen. Mit Carlos Mané und Daniel Ginczek werden zwei Langzeitverletzte wieder ins Teamtraining einsteigen. "Unsere Rückkehrer sind wie Neuzugänge", sagte Wolf am Dienstag.