Bundesliga | VfB Stuttgart Ascacibar - Der blonde Argentinier mit Biss

Er ist einer der teuersten Neuzugänge der Vereinsgeschichte: Santiago Ascacíbar. Und obwohl der Argentinier erst 20 Jahre alt ist, sind die Erwartungen in ihn groß. "Er wird uns entscheidend helfen können", sagte Stuttgarts Sportvorstand Michael Reschke schon am Tag der Bekanntgabe des Transfers.

Auf der rechten Wade von Santiago Ascacíbar ist Diego Armando Maradona im argentinischen Nationaltrikot mit Ball am Fuß zu sehen. Eine Tätowierung seines großen Idols. Fußballerisch orientiert sich der U20-Nationalspieler aber eher an Arturo Vidal. Weil auch er im defensiven Mittelfeld zu Hause ist. "Vidal ist auf dieser Position ein perfekter, kompletter Spieler. Überragend!", sagte Ascacibar dem, SWR. Wie Vidal bringt auch Ascacíbar die bissige Art des "Abräumens" mit. "Typisch südamerikanisch" nennt er das. Und fügt grinsend hinzu, dass er bei einer Körpergröße von gerade mal 1,68 Meter eben am Boden wettmachen muss, was er in der Luft verliert.