Bundesliga | TSG Hoffenheim Nagelsmänner unterliegen Gladbach

Kerem Demirbay (25.) traf für die Hoffenheimer, die am Donnerstag in der Europa League beim türkischen Vize-Meister Istanbul Basaksehir antreten müssen. Die 30.150 Zuschauer in der ausverkauften Rhein-Neckar-Arena sahen in der 8. Minute die erste gute Möglichkeit der Partie - für Gladbach. Nach einer Ecke des ehemaligen TSG-Profis Vincenzo Grifo verfehlte der frühere Hoffenheimer Vestergaard per Kopf nur knapp das Tor.