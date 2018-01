Bundesliga | TSG Hoffenheim Hoffenheim zwischen Licht und Schatten

Der Saisonstart war vielversprechend. Nach dem 6. Spieltag war die TSG Hoffenheim Tabellenzweiter, holte 14 von 18 möglichen Punkten und besiegte unter anderem den FC Bayern München. In den folgenden 13 Partien kamen jedoch nur 13 weitere Punkte dazu, Hoffenheim ist ins Tabellenmittelfeld auf Rang neun abgerutscht. Aktuell spielt die Mannschaft von Trainer Julian Nagelsmann zu unbeständig, um als heißer Kandidat für eine Teilnahme am Europapokal gehandelt zu werden.

Zuletzt setzte es eine herbe 1:4-Niederlage gegen Bayer Leverkusen. Trotz des klaren Ergebnisses fiel die Analyse von Julian Nagelsmann eher neutral aus. Sein Team habe es verpasst, die eigenen Chancen zu verwerten, und "am Ende waren die Räume dann so groß, dass man auch mal vier Tore kriegt", so Nagelsmann.

Für die TSG Hoffenheim geht es in der Rückrunde darum, eine durchwachsene Saison noch in eine erfolgreiche Saison zu verwandeln. Nach dem Aus in der Europa League und im DFB-Pokal ist die Bundesliga der letzte Wettbewerb, in dem das Team aus dem Kraichgau für positive Schlagzeilen sorgen kann.