Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Wagner vor Rückkehr zum FC Bayern?

1899-Trainer Julian Nagelsmann bestätigte am Donnerstag das Interesse des deutschen Rekordmeisters. "Ich glaube jeder hier weiß, dass Sandro zwei Kinder hat, die in Unterhaching bei München leben und er hin- und herpendelt. Zudem ist der FC Bayern sein Jugendverein und er nicht mehr ganz jung. Von dem her gibt es keinen Groll, dass er wechseln möchte, sondern Verständnis von meiner Seite." Und weiter: "Das gehört für mich dazu, mich in die Köpfe der Spieler reinzuversetzen. Auch Dinge zu verstehen, die über den grünen Rasen rausgehen."

Die Münchner suchen nach einem passenden Backup für Stürmer Robert Lewandowski. Wagner, der in Heidelberg wohnt, pendelt bereits seit Jahren und verbringt freie Tage oft bei seiner Familie in München.

Ein Wechsel würde also für beide Seiten Sinn machen. Die Bayern bekämen eine gute Nummer zwei im Sturm und könnten Lewandowski die benötigten Verschnaufpausen gönnen. Und für Wagner würde eine rasante Entwicklung ihren vorläufigen Höhepunkt erreichen, denn der 29-Jährige ist derzeit in der Form seines Lebens. Erst gewann er mit der DFB-Auswahl im Sommer den Confed Cup in Russland, dann schaffte er in der neuen Saison den Sprung zum Stürmer Nummer eins in Hoffenheim. In bisher 15 Pflichtspielen gelangen ihm sechs Tore, vier weitere Treffer legte er auf. Wagner strotzt vor Selbstbewusstsein - und stürmt möglicherweise bald für den FCB.