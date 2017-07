Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Wagner verlängert Vertrag bei 1899 Hoffenheim

"Sandro ist ein starker Typ, einer der vorangeht und durch seine Leistungen und sein Auftreten unser Spiel in der vergangenen Saison entscheidend mitgeprägt hat", sagte TSG-Sportchef Alexander Rosen über den noch urlaubenden Wagner. Der Angreifer hatte in der vergangenen Saison elf Tore erzielt und beim 7:0 der DFB-Auswahl gegen San Marino dreimal getroffen. Bei einer weiteren erfolgreichen Saison wäre der Stoßstürmer ein heißer Kandidat für einen internationalen Topklub - und für die TSG angesichts des längerfristigen Vertrags eine hohe Ablösesumme wert.

"Er beschäftigt die Gegner, er treibt an, er bringt Emotionen ins Spiel und ist auch in der Kabine eine wichtige Persönlichkeit", sagte Trainer Julian Nagelsmann. Wagner selbst sagte: "Ich will auch in Zukunft helfen, den eingeschlagenen, erfolgreichen Weg des Klubs weiterzugehen."