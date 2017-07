Bundesliga | TSG 1899 Hoffenheim Serge Gnabry "kämpft sich wieder rein"

Ihr einziges Testspiel während des Trainingslagers in Windischgarsten/Österreich verlor die TSG am Samstag gegen den italienischen Erstliga-Klub CFC Genua 1893 mit 2:3 (1:2). Für Gnabry kein Beinbruch. "Es hat Spaß gemacht, wieder auf dem Platz zu stehen. Mit der Zeit wird es immer besser mit der Fitness", bilanzierte der Offensivspieler.

Gnabry wurde in der zweiten Halbzeit eingewechselt. Beim Tor zum 2:2 durch Justin Hoogma leistete der 22-Jährige die Vorarbeit. "Ich habe erst dreimal mit der Mannschaft trainiert nach meinem Urlaub. Ich kämpfe mich wieder rein", sagte der Nationalspieler in einem Sky-Interview.

Auch 1899-Coach Julian Nagelsmann wollte die Testspiel-Pleite nicht überbewerten. "Wir waren dem Gegner größtenteils überlegen», sagte Nagelsmann am Vorabend seines 30. Geburtstags: "Die haben sich skurrilerweise eigentlich gar nicht an dem Spiel beteiligt, aber dreimal in den Winkel getroffen. Das waren drei Traumtore von denen."