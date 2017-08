1899 Hoffenheim | Teamcheck Europa als Belohnung statt Belastung

Neben RB Leipzig war 1899 Hoffenheim vergangene Saison die Überraschung der Bundesliga. Personell gut ergänzt wollen die Nordbadener auch kommende Saison erfolgreich sein.

So lief die vergangene Saison

Nach dem Beinahe-Abstieg 2016 ging es unter Julian Nagelsmann, dem jüngsten Trainer in der Bundesliga-Geschichte, rasant bergauf. Der gebürtige Bayer formte mit akribischer Arbeit ein Bundesliga-Topteam, das vor allem durch fußballerische Klasse, taktische Variabilität und hohes Spieltempo überzeugte. Nagelsmann ist dabei das Kunststück gelungen, die jahrelang wackelige Abwehr der Kraichgauer zu stabilisieren, ohne aber gleichzeitig an Angriffspräsenz zu verlieren. Hinzu kam, dass sich mit Kevin Vogt, Lukas Rupp, Benjamin Hübner und vor allem den Neu-Nationalspielern Kerem Demirbay und Sandro Wagner alle Neueinkäufe zu Volltreffern entwickelten.

Trainer Julian Nagelsmann und der Direktor für Profifußball, Alexander Rosen, zeigten auf dem Transfermarkt einen perfekten Riecher. Am Ende verpassten die Hoffenheimer nur knapp den dritten Platz und damit die direkte Qualifikation für die Gruppenphase der Champions League. Aber auch mit Tabellenplatz vier war es eine herausragende Saison für 1899, die mit Abstand beste in der bisherigen Vereinshistorie.

Der Trainer

Julian Nagelsmann will die Super-Saison mit 1899 Hoffenheim wiederholen

Julian Nagelsmann (30) gilt auch unter Experten als Trainer-Jahrhunderttalent. Und seine ersten Erfolge in der Bundesliga sprechen für sich: Schon gleich nach dem Amtsantritt im März 2016 schaffte Nagelsmann als damals 28jähriger Bundesliga-Neuling mit dem nicht mehr erwarteten Klassenerhalt ein kleines Hoffenheimer Fußball-Wunder. Herausragend die weitere Entwicklung im Kraichgau, sozusagen vom Fast-Absteiger zum Europacup-Aspirant. Alles kein Zufall: Julian Nagelsmann fordert viel von seinen Spieler, jedes einzelne Training stellt die Spieler vor immense Aufgaben. Körperlich und mental.

Der Shooting-Star unter den Bundesligatrainern agiert dabei mit den unterschiedlichsten taktischen Systemen, stellt damit die Gegner immer wieder vor große Rätsel. Gespannt darf man sein, ob der stetige Hoffenheimer Aufwärtstrend unter Julian Nagelsmann weiter anhält, oder - wie vor zwei Jahren unter Markus Gisdol - es irgendwann auch unter ihm zu einem "Entwicklungsstau" im Kraichgau kommt. Seinen Vertrag bei 1899 hat der junge Coach, trotz verlockender Anfragen namhafter Klubs, vor einigen Wochen überraschend langfristig bis 2021 verlängert. Ob er bis dahin tatsächlich in Hoffenheim Trainer bleibt, kann und will auch er nicht beantworten.

Wer kommt? Wer geht?

Nationalspieler Sebastian Rudy wechselte ablösefrei zum FC Bayern München

Mit den Nationalspielern Sebastian Rudy und Niklas Süle hat 1899 Hoffenheim gleich zwei Leistungsträger an den FC Bayern München verloren. Ärgerlich: Während die Kraichgauer für Innenverteidiger Süle immerhin geschätzte 20 Millionen Euro kassierten, mussten sie Mittelfeldmann Rudy ablösefrei ziehen lassen. Der frühere Kapitän Pirmin Schwegler wechselte ebenfalls ablösefrei den Verein (zu Hannover 96), spielte zuletzt aber sportlich keine größere Rolle mehr. Das gilt auch für Marco Terrazzino (SC Freiburg), der gebürtige Mannheimer konnte sich auch im zweiten Versuch im Kraichgau nicht als Stammkraft etablieren.

Dafür hat sich 1899 für die neue Saison in der Breite und in der Spitze sinnvoll ergänzt und vielleicht sogar verstärkt. Aus England (West Ham) wurde der erfahrene Ex-Gladbacher Abwehr-Stratege Howard Nordtveit zurück in die Bundesliga geholt. Er soll künftig in der Innenverteidigung die Lücke schließen, die Süle hinterlassen hat. Als Top-Zugang gilt auch Nationalstürmer Serge Gnabry, der für ein Jahr vom FC Bayern ausgeliehen wurde. Von ihm erhofft sich Trainer Nagelsmann noch mehr Tempo beim schnellen Umschaltspiel: "Serge ist einer, der in die Tiefe sprinten kann. Mit ihm haben wir eine weitere Komponente im Spiel".

0:34 min Mehr Info Fußball | TSG 1899 Hoffenheim Julian Nagelsmann über Serge Gnabry Julian Nagelsmann, Trainer der TSG Hoffenheim, über die Leihgabe Serge Gnabry.

Von Werder Bremen kam das ablösefreie Mittelfeldtalent Florian Grillitsch. Als gute Alternative auf den Außenbahnen gilt darüber hinaus der frühere Mönchengladbacher Niko Schulz. Der 24jährige will nach seinem Kreuzbandriss im Kraichgau neu durchstarten. In die Rolle des Herausforderers für die etablierten Spieler im MIttelfeld schlüpft der bisherige Zweitliga-Topspieler Robert Zulj (Greuther Fürth). Noch nicht adäquat füllen konnten die Hoffenheimer bislang allerdings die Position von Sebastian Rudy. Bis zum letzten Tag der Transferfrist will Kaderplaner Alexander Rosen den Markt nach einem ähnlich spielstarken "Sechser" durchforsten, um dann bei passendem Preis-Leistungsverhältnis noch einmal zuzuschlagen.

Erwartungen an die neue Saison - Prognose

Zum ersten Mal überhaupt ist 1899 Hoffenheim auf europäischer Ebene vertreten. Entweder in der Champions League, oder - falls es in der Qualifikation gegen den FC Liverpool nicht reicht - in der Europa League. Das heißt, dass die Kurpfälzer erstmals auch mit einer Dreifachbelastung gefordert sind. Trainer Julian Nagelsmann beschert das aber keinerlei Sorgenfalten. Er sieht das vielmehr "als Resultat für unsere tolle letzte Saison". Für ihn sind die Europapokalspiele "Belohnung und nicht Belastung".

0:27 min Mehr Info Fußball | TSG Hoffenheim Julian Nagelsmann sieht die internationalen Spiele als Belohnung Julian Nagelsmann, Trainer der TSG Hoffenheim, über die Mehrfachbelastung als Chance und Belohnung und glaubt nicht, dass sie dadurch in den Abgrund stürzen.

So oder so: Die Hoffenheimer Mannschaft ist im Kern bestens eingespielt und "taktisch schon deutlich weiter als im letzten Sommer" (Nagelsmann). Der Kader für die neue Saison ist breit genug aufgestellt, um auch den Aufgaben auf internationaler Ebene gerecht zu werden. Vor allem im Angriff zeigt sich 1899 mit den fünf Top-Stürmern Wagner, Kramaric, Gnabry, Uth und Szalai exzellent besetzt. Sollte jetzt noch der Einkauf eines leistungsstarken Rudy-Nachfolgers gelingen, ist den "Nagelsmännern" wieder eine erfolgreiche Saison bis hin zur erneuten Qualifikation für die europäische Bühne zuzutrauen.