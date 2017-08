Glaubt man den Quoten der diversen Wettanbieter, dann gehört der FSV Mainz 05 in der kommenden Spielzeit zu den ganz heiß gehandelten Abstiegskandidaten. Doch was steckt wirklich im Team der Rheinhessen?

Bis zuletzt wurde in Mainz gezittert. Nur aufgrund der besseren Tordifferenz landeten die 05er am Ende auf Platz 15 und schickten den VfL Wolfsburg in die Relegation. Ob das schlechteste Abschneiden seit dem ersten Abstieg aus der Bundesliga vor zehn Jahren etwas mit der großen Belastung zu tun hatte, lässt sich im Nachhinein nur sehr schwer beurteilen. Bekanntlich scheiterten die Mainzer in der erstmals erreichten Gruppenphase der Europa League.

Nachfolger von Martin Schmidt, der in typischer Mainzer Manier vor dem Testspiel gegen Newcastle United emotional verabschiedet wurde, ist Sandro Schwarz. Wieder also hat man sich, nach den guten Erfahrungen mit den Herren Klopp, Tuchel und Schmidt, für einen Mann aus den eigenen Reihen entschieden.

Der größte sportliche Verlust, der aber auch 17 Millionen Euro aus Köln in die Kassen der Mainzer spülte, ist Jhon Córdoba. Obwohl der Kolumbianer in den beiden Spielzeiten bei den 05ern "nur" jeweils 5 Treffer erzielte, seine Dynamik wird den Rheinhessen fehlen.

Top- Transfer ist aber eindeutig René Adler. Der frühere Nationalkeeper, der ablösefrei vom Hamburger SV kam, sucht in Mainz eine neue Herausforderung und überzeugte bereits in den Testspielen als neue Nummer 1.

Auch in den Trainingseinheiten macht der "neue" FSV Mainz 05 einen äußerst konzentrierten und homogenen Eindruck. Nun gilt es, diesen Eindruck in die bevorstehenden Pflichtspiele zu übertragen. Mit der neuen Nummer 1 René Adler an der Spitze könnten die Mainzer in der kommenden Saison durchaus wieder zu den positiven Überraschungen der Liga gehören. Das Minimalziel Klassenerhalt jedenfalls dürfte, wenn alles gut läuft, wesentlich früher erreicht werden als in der abgelaufenen Saison. Auch wenn das nicht dem aktuellen Trend bei diversen Wettanbietern entspricht.