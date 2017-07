Bundesliga | SC Freiburg Freiburgs erster Neuzugang ist fix

Der Abwehrspieler wird zunächst für ein Jahr ausgeliehen. Der Sport-Club sicherte sich allerdings eine Option auf eine Weiterverpflichtung. Lienhart war 2014 von seinem Jugendverein Rapid Wien zu Real gewechselt und hatte in der zweiten Mannschaft auch unter dem aktuellen Profi-Coach Zinédine Zidane trainiert. Ende 2015 war er als damals 19-Jähriger im spanischen Pokal zu einem Kurzeinsatz im Profiteam der Königlichen gekommen.

"Philipp ist ein junger und entwicklungsfähiger Innenverteidiger, dessen fokussierte und klare Spielweise uns bereits in den österreichischen U-Nationalmannschaften aufgefallen ist", sagte SC-Sportdirektor Klemens Hartenbach: "In den Gesprächen hat sich Philipp schon zu einem ganz frühen Zeitpunkt zu uns bekannt. Uns war es wichtig, dass wir die Perspektive haben, auch über dieses Jahr hinaus mit ihm zu arbeiten."

Lienhart, der einst auch für Rapid Wien II spielte, ist der erste externe Neuzugang der Freiburger für die anstehende Saison. "Ich habe schnell gespürt, dass Freiburg für mich der richtige Ort für die nächsten Schritte sein kann und freue mich auf die Herausforderungen in dieser Saison", sagte er.

Bereits am 27. Juli steht für den SC das erste Spiel in der Europa League an. Verzichten muss Streich künftig auf die abgewanderten Leistungsträger Maximilian Philipp (Borussia Dortmund/20 Millionen Euro) und Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach/6 Millionen Euro).