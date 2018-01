Bundesliga | SC Freiburg Freiburg reist ohne Kent ins Trainingslager

Von dem hochveranlagten 21-Jährigen hatten sich die Freiburger Verantwortlichen viel versprochen, der Youngster sollte beim SC wertvolle Spielpraxis sammeln. Doch Kent konnte sich bei den Breisgauern nie durchsetzen. Gerade einmal sechs Einsätze in der Bundesliga stehen auf seinem Arbeitsprotokoll, bei einer Gesamtspielzeit von 241 Minuten. An einem Treffer war Kent nicht beteiligt.

Mit an Bord wird indes Winter-Neuzugang Höler sein. Sein Ex-Klub SV Sandhausen hat derweil den Abgang des 23-Jährigen gerechtfertigt. Der Transfer habe dem SVS "eine Rekord-Summe" beschert. "Die Entscheidung fiel uns nicht leicht. Aber letztlich war dieser Transfer alternativlos. In wirtschaftlicher und sportlicher Hinsicht", sagte Präsident Jürgen Machmeier der "Rhein-Neckar-Zeitung". Laut unbestätigten Medienberichten haben die Freiburger rund 1,5 Millionen Euro für den 23-Jährigen überwiesen.

Der SC Freiburg hat indes kurz nach seiner Ankunft in Sotogrande die Vorbereitung auf die Rückrunde aufgenommen. Gemeinsam mit 28 Spielern kam Trainer Christian Streich am Dienstag an der Mittelmeerküste an, nicht dabei waren einige Akteure die vor einem Vereinswechsel stehen. Neben Kent fehlen Aleksandar Ignjovski, Onur Bulut, Georg Niedermeier und Jonas Meffert, die auf der Suche nach einem neuen Klub sind.