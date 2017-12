Bundesliga | SC Freiburg Freiburg hadert mit Nullnummer gegen HSV

So belohnte sich der SC für einen guten Auftritt einmal mehr nicht und kam nicht über ein torloses Remis gegen den Bundesliga-Dino hinaus. Für die Lösung der Probleme fehlt auch dem erfahrenen Trainer Christian Streich ein geeignetes Rezept.

Streich wirkte nach dem Spiel ziemlich ratlos. Die Nullnummer ist für den SC Freiburg zu wenig, Streich war sich dessen bewusst. Was den Breisgauern momentan ganz besonders fehlt, sind treffsichere Angreifer. "Wir sind leider bis zum Sechzehner richtig gut. Aber danach können wir im Moment nicht die Qualität erzeugen, die wir brauchen", analysierte der 52-Jährige den Auftritt seiner Mannschaft.

Programm-Tipp Der SWR zeigt die Höhepunkte des Spiels SC Freiburg gegen den Hamburger SV am Sonntag, ab 22:05 Uhr, bei Sport im Dritten im SWR Fernsehen BW.

Denn was der Sport-Club gegen nur im ersten Durchgang mutige Gäste abgeliefert hatte, war durchaus ansehnlich. Nützt am Ende aber auch nicht viel. Denn die Breisgauer erleben gerade ganz besonders, wie sehr die Abgänge der Topscorer Maximilian Philipp (Borussia Dortmund) und Vincenzo Grifo (Borussia Mönchengladbach) schmerzen. Dazu fällt mit Florian Niederlechner die etatmäßige Sturmspitze wegen eines Kniescheibenbruchs wohl für den Rest der Saison aus. Eigentlich sollen nun Neuzugänge wie Yoric Ravet für Torgefahr sorgen, sein Jubel gegen den HSV kam aber zu früh. Schiedsrichter Benjamin Brand verweigerte dem Treffer des Franzosen (53. Minute) wegen einer Abseitsposition die Anerkennung.

"Es ist gut, dass wir uns Chancen herausarbeiten. Aber im Nachhinein ist es nur schade, dass man sie nicht nutzt", sagte Linksverteidiger Christian Günter: "Und jetzt müssen wir wieder analysieren." Der 24-Jährige klang ernüchtert. Denn der Ablauf nach den Spielen ist seit Wochen gefühlt der gleiche. Die Steigerung der Effektivität lässt sich aber auch für einen erfahrenen Coach wie Streich nur äußerst schwer trainieren. Was bleibt, ist die stetige Analyse. Obwohl doch allen bewusst ist, woran es beim Drittletzten der Bundesliga derzeit scheitert.

"Das ist sehr, sehr schade, weil die Jungs so viel Aufwand betreiben", befand Streich. Vor allem taktisch zeigten die Freiburger ein deutlich ausgereifteres Konzept als die Gäste. Der SC bemühte sich trotz aller personellen Mängel, das Spiel geordnet aufzubauen. Der HSV dagegen konzentrierte sich im ersten Durchgang auf ein extrem hohes Pressing und in der zweiten Hälfte nur noch auf die Verwaltung. "Die Hamburger sollen doch den Antrag stellen, dass sie ohne Ball spielen", motzte Eurosport-Experte Matthias Sammer über den HSV. In der Tat wussten die Norddeutschen mit dem Ball nicht viel anzufangen.