Bundesliga | SC Freiburg Der schnelle Aufstieg des Robin Koch

Robin Koch galt als Spieler für die Zukunft beim SC Freiburg, schaffte aber schnell den Sprung in die Startformation des SC. Am Samstag gelang ihm nun sein erstes Bundesligator.

Robin Koch traf gegen Frankfurt per Kopf zum 1:1

Er kam, sah und spielte. Als Robin Koch Ende August vom Zweitligisten 1. FC Kaiserlautern nach Freiburg wechselte, galt er im Breisgau als Investition für die Zukunft. Er müsse sich erst in der Bundesliga zurechtfinden und solle von seinen neuen Teamkameraden im Training lernen, so Trainer Christian Streich damals. Dass Robin Koch nicht nur hochtalentiert, sondern auch ein immens schneller Lerner ist, bewies er in den folgenden Wochen.

Nach nur acht Wochen beim Sport-Club, durfte der 21-Jährige am 9. Spieltag erstmals Bundesliga-Luft schnuppern. Gegen Berlin wurde Koch fünf Minuten vor Spielende für den verletzten Philipp Lienhart eingewechselt. "Davon träumen viele kleine Jungs auf der ganzen Welt und wenn der Traum von der Bundesliga in Erfüllung geht, dann ist das natürlich ein schönes Gefühl und etwas ganz Besonderes", so Koch rückblickend im Gespräch mit dem SWR.

Bundesliga | SC Freiburg Koch: "Davon träumen viele Jungs auf der ganzen Welt" Freiburgs Innenverteidiger Robin Koch über seinen Werdegang beim SC Freiburg in dieser Saison, dem Konkurrenzkampf im Team und seinen Vater Harry Koch.

Auf den Spuren des Vaters

Umso schöner für Koch, dass er mit seinem Bundesliga-Debüt in die Fußstapfen seines Vaters tritt. Harry Koch genießt noch heute Legendenstatus am Kaiserslauterer Betzenberg. Auch er war Innenverteidiger und lief 187mal für die Roten Teufel im Fußballoberhaus auf. Bis auf die jeweilige Haarpracht und die Spielweise gibt es also einige Parallelen im Hause Koch. Im Gegensatz zum Vater, einst als eisenharter Verteidiger bei seinen Gegenspielern gefürchtet, überzeugt Koch Junior mit starkem Spielaufbau aus der hinteren Reihe und passt deshalb perfekt ins System von SC-Trainer Christian Streich.

Wallende Haarpracht und Meistertitel: Zwei der Dinge die Harry Koch seinem Sohn voraus hat

Vor der Winterpause profitierte Koch zudem vom großen Verletzungspech des Sport-Club auf seiner Position. Teilweise fielen vier Innenverteidiger aus, weshalb Koch am 10. Spieltag zu seiner ersten Partie von Beginn an kam. Dort machte der Pfälzer seine Sache so gut, dass er auch nach der Rückkehr von Marc Oliver Kempf und Philipp Lienhart jedes Spiel über 90 Minuten machte.

Dem Konkurrenzkampf getrotzt

"Jeder will spielen, aber ich denke trotzdem, dass es gut ist, dass wir so viele gute Jungs auf meiner Position haben", stellte sich Koch im kürzlich vergangenen Trainingslager dem neuen Konkurrenzkampf. Mit Manuel Gulde kehrte in Sotogrande nämlich ein weiterer Mitstreiter um den Platz im Abwehrzentrum zurück. Doch Kochs Vielseitigkeit spülte ihn beim Rückrundenauftakt in Frankfurt erneut in die Startformation – diesmal auf der Doppel-Sechs. Dort sah Koch beim Gegentreffer seines Teams zwar schlecht aus, egalisierte seinen Fehler im Nachhinein mit seinem ersten Bundesligator zum 1:1-Endstand.

Bundesliga | SC Freiburg Koch: "Der Laufweg war genau so einstudiert" Robin Koch erzielte gegen Frankfurt sein erstes Tor in der Bundesliga. SWR-Reporter Claus-Peter Hufer sprach mit dem 21-Jährigen über seine Tor-Premiere.