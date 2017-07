Bundesliga | SC Freiburg Coach Streich hofft auf baldige Neuzugänge

Beim SC Freiburg muss es jetzt schnell gehen. Ohne einen einzigen Neuzugang starteten die Breisgauer am Montag die Vorbereitung auf die neue Saison, weshalb Trainer Christian Streich noch einiges an Arbeit auf sein Management zukommen sieht. "Jeder Tag, an dem einer noch nicht da ist, ist einer zu viel", sagte der SC-Trainer.