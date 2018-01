Bundesliga | FSV Mainz 05 Start der "Mission Klassenerhalt" mit Ujah

Der Schweizer Fabian Frei hatte bereits kurz vor Weihnachten seinen Wechsel zurück zum FC Basel bekannt gegeben. Der Mittelfeldspieler unterschrieb in seiner Schweizer Heimat beim Champions-League-Achtelfinalisten einen Viereinhalb-Jahres-Vertrag. Für Frei wird es eine Rückkehr zu seinem alten Arbeitgeber, denn der Schweizer Nationalspieler kam 2015 aus Basel nach Mainz. Für die 05er hat Frei in zweieinhalb Jahren 62 Pflichtspiele absolviert, in denen er drei Tore erzielen konnte. Über die Ablösemodalitäten vereinbarten die beiden Klubs Stillschweigen.

Nach Angaben des Vereins wird es in diesem Jahr kein Trainingslager geben. Die 05er bestreiten in der Vorbereitung zwei Testspiele. Am 6. Januar geht es in der Schweiz gegen den FC Sankt Gallen, am 07. Januar empfangen die 05er Ligakonkurrent Borussia Mönchengladbach im Bruchwegstadion. Der Bundesliga-Rückrundenauftakt für die Mainzer ist dann am 13. Januar in Hannover.