Bundesliga | FSV Mainz 05 Sandro Schwarz - Mal wieder einfach anders

Das Bundesliga-Business ist eine Art großer Zirkus. Es geht um viel Geld, große Egos, viele Vorschriften. Umso erfrischender ist es, wenn man dem neuen Trainer von Mainz 05 begegnet.

Sandro Schwarz lobt den Teamspirit seiner Jungs beim FSV Mainz 05

"Männer kommt, setzen wir uns hier hin", ruft Sandro Schwarz, zeigt auf die Tribüne des alten Bruchwegstadions und begrüßt jeden Journalisten per Handschlag. Mainz 05 hat wieder einmal einen Trainer, der anders ist als die meisten im Profigeschäft. Schwarz ist nahbar, natürlich, bodenständig. Auch als Cheftrainer ist er so wie er immer war – als Spieler und auch als Coach der zweiten Mannschaft. Schwarz ist keiner, dem es um den großen Auftritt geht, um Etikette, um Status.

Feuriges Trainingsspiel

So gelassen und entspannt er sich in der Presserunde gibt, so explosiv und impulsiv ist er auf dem Platz: "Schneller, schneller, schneller!" Schwarz ist ständig in Bewegung, beobachtet, lobt und tadelt. Es geht richtig zur Sache. José Rodriguez foult Yoshinori Muto. Wenig später beschwert sich Giulio Donati lautstark bei Rodriguez wegen eines Fehlpasses, woraufhin der den nächsten Ball in hohem Bogen vom Gelände schießt.

"Wir ziehen jetzt noch mal richtig an", freut sich der Trainer auf den Countdown bis zu seinem ersten Bundesligaspiel als Chef an der Seitenlinie. Am Samstag um 15:30 Uhr im Heimspiel gegen den Aufsteiger Hannover 96 ist es soweit. "Ich mache mir darum noch überhaupt keine Gedanken, da bin ich nicht der Typ für." Schwarz ist voll fokussiert auf seine Spieler, auf das nächste Gespräch, das nächste Training.

In der Presserunde wird viel gelacht. Verständlich, dass Schwarz so gelassen ist, denn im Moment gibt es viel Rückenwind. Nach einer schwierigen Saison und dem hauchdünnen Klassenerhalt – nur dank besserer Tordifferenz – herrscht Aufbruchsstimmung bei den 05ern. Auch der souveräne Auftritt beim 3:1-Sieg im Pokal in Lüneburg fördert die Zuversicht, dass der Bundesligaauftakt gelingt.

Gerüst der Mannschaft steht

Ander als viele Mitkonkurrenten haben die Mainzer ihren Kader schon seit längerem zusammen. "Das ist schon ein Vorteil. Wir haben gerade auch durch das Trainingslager schon einen richtigen Teamspirit entwickelt."

Im Pokal schaften es mit Viktor Fischer, René Adler, Alexandru Maxim und Abdou Diallo gleich vier Neue in die Startelf. "Na klar, wir haben ja nicht irgendwen geholt, um die Kaderplätze voll zu kriegen. Wir haben uns verstärkt", sagt Schwarz.

Der Trainer will keine Stammelf. "Es wird immer mal Veränderungen geben, keiner hat einen Freifahrtschein." Aber das Gerüst ist klar: Adler, Bell, Latza, Maxim, Muto heißen die fünf, die das Spiel der 05er als Korsettstangen prägen sollen.