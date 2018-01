Bundesliga | FSV Mainz 05 Hofmann neuer Vereinsvorsitzender bei Mainz 05

Hofmann ist 54 Jahre alt, verheiratet und zweifacher Familienvater. Der ausgebildete Verwaltungsfachwirt wurde in Guntersblum geboren, lebt in Schornsheim und arbeitet als Referatsleiter im rheinland-pfälzischen Wissenschaftsministerium. Der einstige Trainer von Hassia Bingen und Eintracht Bad Kreuznach fungierte von 2005 bis 2017 als Trainer und Sportlicher Leiter des Nachwuchsleistungszentrums (NLZ) von Mainz 05.

Hofmann sieht seine Stärken in organisatorischen Dingen und in der Mitarbeiterführung. Dazu ist er durch sein jahrelanges Engagement im NLZ über die internen Abläufe bestens informiert. Er wünscht sich mehr Ruhe und Geschlossenheit und hat das Ziel, die verschiedenen Interessengruppen innerhalb des Vereins in einem offenen Diskurs zusammenzuführen, um ein einheitliches Bild nach außen zu vermitteln. Auch die Atmosphäre im Stadion will er verbessern. Zudem betrachtet Hofmann den Ausbau der Infrastruktur rund um das Stadion und die Verbesserung der Trainingsbedingungen am Bruchweg als zentrale Themenfelder.