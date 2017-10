Bundesliga | FSV Mainz 05 Drei Monate Pause für René Adler

Der frühere Nationaltorwart René Adler wird dem FSV Mainz 05 voraussichtlich drei Monate lang fehlen. Das teilte der Verein wenige Stunden nach Adlers Oberschenkel-Operation am Donnerstagabend mit. Adler hatte sich am Dienstag beim DFB-Pokalspiel gegen Holstein Kiel ohne Gegner-Einwirkung eine schmerzhafte Muskelsehnenverletzung zugezogen. In der 37. Minute rettete Adler mit einem Spagat gegen Kiels Dominick Drexler. Dabei verletzte sich der 32-Jährige. Nach seiner Rettungstat griff er sich an den Oberschenkel und zeigte sofort an, dass er raus musste. Für ihn kam Robin Zentner. Das Ende der Partie verfolgte Adler auf Krücken am Spielfeldrand.