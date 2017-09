Bundesliga | FSV Mainz 05 Aufatmen bei Mainz 05 und Sandro Schwarz

Riesenjubel beim FSV Mainz 05 und Trainer Sandro Schwarz: Durch das 3:1 (1:1) gegen Bayer Leverkusen feierten die bis dahin noch tor-, punkt- und sieglosen Rheinhessen ihren ersten Saisonerfolg in der Bundesliga.

Dabei bewiesen die 05er eine große Moral und drehten nach dem Rückstand die Partie. Insbesondere in den zweiten 45 Minuten zeigte Mainz dabei eine bärenstarke Vorstellung und dominierte Bayer klar. "Die zweite Halbzeit war großartig, da haben wir viel besser Fußball gespielt. Die drei Punkte fühlen sich großartig an", freute sich Coach Schwarz nach seinem Premierenerfolg in der Bundesliga.