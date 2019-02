Bundesliga | 1:1 in Köln Demirbay schießt Hoffenheim nach Europa

Bundesliga | 1:1 in Köln

Die TSG Hoffenheim spielt in der kommenden Saison international. Ein später Treffer von Kerem Demirbay sicherte 1899 einen Punkt in Köln und die fixe Teilnahme im Europapokal.

Kerem Demirbay schoss in der Nachspielzeit das umjubelte Tor zum 1:1 in Köln

TSG-Coach Julian Nagelsmann hatte seine Startelf nach dem 5:3-Erfolg gegen Borussia Mönchengladbach nur auf einer Position verändert: Ermin Bicakcic ersetzte den gelbgesperrten Benjamin Hübner in der defensiven Dreierkette.

In den ersten Minuten waren die Kölner sichtlich bemüht, nach den zuletzt schwachen Auftritten ein Zeichen zu setzen. Der FC attackierte früh und gewann einige Bälle, war dann beim Spiel in die Spitze aber nicht zwingend. Die Hoffenheimer standen dagegen zunächst tief. Die erste kleinere Chance der Gäste hatte Adam Szalai, der den Ball aus kurzer Distanz aber nur touchierte (10.).

Es blieb in der Folge ein umkämpftes Spiel mit zunächst wenigen Torchancen, auch, weil beide Teams konzentriert verteidigten. Szalai tauchte in der 28. Minute noch einmal am Fünfmeter-Raum von Kölns Torwart Timo Horn auf, bekam erneut aber keinen Druck hinter den Ball. Dominique Heintz und Yuya Osako verpassten dann kurz vor der Pause jeweils die mögliche Führung für die Gastgeber.