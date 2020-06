Vor 25 Jahren gewann Regina Halmich als erste deutsche Boxerin einen WM-Titel. Es war der Start einer unverwechselbaren Karriere, in der sich die Karlsruherin nicht nur gegen ihre Gegnerinnen durchgesetzt hat.

Der märchenhafte Aufstieg der deutschen Box-Pionierin begann mit einem Cut unter dem linken Auge. Im Ring des Aladdin Hotels in Las Vegas hatte Regina Halmich bei ihrem WM-Debüt Prügel bezogen. Schlimm wurde es jedoch erst nach der Rückkehr in die Heimat. Genüsslich verbreiteten die Medien das Bild der blutverschmierten Verliererin. Was hatte die junge Rechtsanwaltsgehilfin aus Karlsruhe auch in der männlichsten aller Domänen zu suchen?

Dauer 3:51 min Regina Halmich krönt sich zur ersten deutschen Box-Weltmeisterin Regina Halmich krönt sich zur ersten deutschen Box-Weltmeisterin

Halmich: "Ich hatte großen Druck"

"Ich hatte so einen großen Druck", erinnert sich Halmich. Sie war eine Außenseiterin, die ihre zweite WM-Chance bekam - und sie entgegen aller Erwartungen nutzte. Am 10. Juni 1995, wenige Wochen nach der niederschmetternden Niederlage in Las Vegas, krönte sich die erst 18-jährige Halmich mit dem Sieg über Kim Messer (USA) zur ersten deutschen Box-Weltmeisterin. "Ich habe den Kampf meines Lebens gemacht," sagt sie 25 Jahre später im SWR-Gespräch.

Häme in Energie verwandelt

Jeder hatte "nur darauf gewartet, dass sich das Frauenboxen in Deutschland an diesem Junitag wieder erledigt hat, wenn die Halmich verliert." Die Häme verwandelte die junge Frau in Energie. "All meine Wut wurde zu positiver Kraft", sagt sie, "eine große Last ist von mir gefallen." Der Sieg gegen Messer ebnete ihr den Weg auf die ganz großen Bühnen ihres Sports. Plötzlich war die Fliegengewichtlerin gefragt, Millionen Zuschauer schalteten bei ihren Kämpfen ein. Boxpromoter Klaus-Peter Kohl sicherte Halmich zuvor ungekannte Kampfbörsen. "Ich habe es von ganz unten nach ganz oben geschafft", sagt Halmich, heute 43 Jahre alt.

Halmich hatte eine "Mission"

Im Laufe ihrer erfolgreichen Karriere mit 56 Profikämpfen (nur eine Niederlage) erarbeitete sie sich die Anerkennung ihrer männlichen Kollegen. Neben Henry Maske, Graciano Rocchigiani oder Axel Schulz musste sie sich nicht mehr verstecken. "Meine Motivation war, immer zu zeigen, dass eine Frau im Boxsport genauso gut sein kann wie ein Mann. Es gab immer wieder negative Artikel, nur weil ich eine Frau bin. Daraus habe ich meine Kraft gezogen: Jetzt erst recht, euch möchte ich‘s zeigen! Ich hatte eine richtige Mission."

Dauer 6:09 min 10. Juni 1995: Regina Halmich wird erstmals Weltmeisterin: Das Sieger-Interview 10. Juni 1995: Regina Halmich wird erstmals Weltmeisterin: Das Sieger-Interview

Die Einschaltquoten ihrer größten Kämpfe sprechen für sich. Ihren letzten Auftritt im Ring 2007 gegen Hagar Shmoulefeld Finer aus Israel sahen 8,80 Millionen Fans.

Die gebrochene Nase des Stefan Raab

"Die Zeit des Boxens wird wiederkommen", glaubt Halmich. Derzeit fehlen ihr dafür in Deutschland jedoch die Charaktere. Sie selbst war im Ring und daneben eine Persönlichkeit. Zu spüren bekam es TV-Moderator Stefan Raab, dem Halmich in einem Showkampf die Nase brach. "Er hatte dumme und sexistische Sprüche gemacht. Da habe ich gedacht: Okay, Freundchen, ich muss dir mal zeigen, dass Frau durchaus in der Lage ist, einen Mann zu verprügeln."

Heute hält Halmich als selbstständige Unternehmerin Motivationsvorträge, moderiert Boxkämpfe und schreibt eine Kolumne. "Auch zwölf Jahre nach meinem Karriereende bin ich super beschäftigt", sagt sie. "Das fühlt sich immer noch an wie im Märchen."