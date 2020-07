Im Fußball und anderen Freiluftsportarten gibt es deutliche Lockerungen. Amateur- und Freizeitkicker dürfen so ab sofort wieder in Trainingsgruppen von maximal 20 Personen trainieren und spielen. Besonders wichtig: Der Mindestabstand muss dabei nicht mehr eingehalten werden, Körperkontakt in Form von Zweikämpfen ist also wieder erlaubt.

Imago Zink