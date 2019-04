Wintersport Breitnau und Uhingen bejubeln ihre Athleten

Fünf Welt- ein Vizeweltmeister, so einen erfolgreichen Winter hat Breitnau noch nicht erlebt. Entsprechend euphorisch war der Empfang für die Athleten der Ski-Zunft. Stargäste in der Kultur- und Sporthalle des kleinen Dörfchens waren Benedikt Doll, der Sprint-Weltmeister im Biathlon, und Fabian Rießle, Team-Weltmeister in der Nordischen Kombination. Die größte Überraschung des Winters war auch für die Breitnauer ihr Benedikt Doll der schoss bei der Biathlon-Weltmeister in Hochfilzen so gut wie noch nie und war dann auch in der Loipe nicht zu schlagen, die logische Folge, er wurde Weltmeister und war davon wohl selbst am meisten überrascht.