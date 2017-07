Beachvolleyball | WM Laboureur/Sude sind plötzlich Favorit

Chantal Laboureur und Julia Sude haben vor wenigen Wochen in Gstaad ihren zweiten Major-Sieg geholt. Das Beachvolleyball-Duo aus Stuttgart und Friedrichshafen gehört damit zum Favoritenkreis für die Beachvolleyball-WM in Wien, die Ende Juli beginnt.

Klar ist, dass das Duo in Wien mit großem Selbstvertrauen an den Start gehen wird - dank des Triumphs in der Schweiz."Der Erfolg in Gstaad war unglaublich", sagte Chantal Laboureur: "Wir haben dort gegen zwei Teams erstmalig gewonnen. Das war der größte Sieg für uns bisher." Vielleicht können sie diesen Erfolg ja noch toppen - das Potenzial zum WM-Titel haben Chantal Laboureur und Julia Sude auf jeden Fall.