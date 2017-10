Basketball | Eurocup Ulm erkämpft sich Auftaktsieg gegen Bursa

Ratiopharm Ulm hat in einem umkämpften Match einen verdienten 83:73-Auftakterfolg im Eurocup gegen Tofas SC Bursa eingefahren.

Die Ulmer wollten gut in den Eurocup starten

Gegen den türkischen Vertreter Tofas SC Bursa galt es für ratiopharm Ulm gut in die Eurocup-Saison zu starten. Verzichten mussten die Ulmer dabei auf Kapitän Per Günther, der kurz vor Spielbeginn Vater eines gesunden Sohnes geworden war.

Dem Spiel der Hausherren schadete das Vaterglück jedoch nicht, denn sie lagen nach fünf Minuten bereits mit 11:6 in Front. Doch ein starker Kenny Kadji brachte die Türken mit einer starken Leistung wieder heran und es ging mit einem knappen Rückstand (21:22) aus Sicht der Ulmer ins zweite Viertel.

Vor einem begeisterten Ulmer Publikum entwickelte sich eine enge Partie, da keines der beiden Teams entscheidend davonziehen konnte. Im Team von Coach Thorsten Leibenath sorgten insbesondere Trey Lewis mit 11 Punkten sowie Sean Butler und Luke Harangody mit je neun Punkten dafür, dass es mit nur zwei Punkten Rückstand (42:44) in die Halbzeit ging.

Das Spiel blieb auch nach der Pause sehr eng und wurde zunehmend härter. Die Türken zogen nun das Tempo an und zeigten sich insbesondere bei Dreiern nervenstark. Somit gingen sie auch verdient mit einer 62:55-Führung ins letzte Viertel.

Die Ulmer bäumten sich vor allem in Person ihres Kapitäns Sean Butler, der das Viertel mit fünf Punkten in Folge eröffnete, zu Beginn des letzten Abschnitts noch einmal auf. Sechs Minuten vor dem Ende glichen sie zum 66:66 aus und die Partie war wieder offen. Besonders stark war in dieser Phase Toure Murry, der nach einem Steal dann auch die Ulmer Führung besorgte.