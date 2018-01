Basketball | Champions League Riesen siegen souverän in Litauen

Den MHP Riesen Ludwigsburg ist in der Basketball-Champions-League ein wichtiger Auswärtssieg gelungen. Beim litauischen Club Neptunas Klaipeda gewann der Bundesligist am Dienstag 87:71 (42:33).

Mit dem Erfolg übernahm das Team von Trainer John Patrick vorübergehend die Tabellenführung in der Gruppe B und steht kurz vor dem Einzug in die Playoffs. Nach einem ausgeglichenen ersten Viertel dominierten die Ludwigsburger das Geschehen in Klaipeda. Die Ludwigsburger überzeugten insbesondere durch ihr physisch starkes Auftreten und ließen den Gegner zu keiner Zeit wirklich ins Spiel kommen. Patrick sah vor allem viele Offensive Rebounds seines Teams, dass den Druck auf den Gegner so stets hochhalten konnte.