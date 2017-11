Basketball | Bundesliga Ungewohntes "Geburtstagsgeschenk": McCoy entlassen

Er hätte sein "Geburtstaggeschenk" vorausahnen können. Nach zehn Niederlagen in den ersten zehn Saisonspielen wurde Tübingens Basketball-Trainer Tyron McCoy an seinem Ehrentag entlassen.

"Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag! Hier ist Ihre Vertragsauflösung!" So ähnlich muss Tyron McCoy seinen Geburtstagsgruß bekommen haben. Der Trainer des Basketball-Erstligisten Walter Tigers Tübingen wurde ausgerechnet an seinem 45. Geburtstag am Montag seines Amtes enthoben. Nach dem er mit seiner Mannschaft die ersten zehn Saisonspiele allesamt verloren hatte, hätte er das "Geburtstaggeschenk" des Vereins bereits vorausahnen können. "Das ist natürlich nicht schön, mit dieser Nachricht zum Geburtstag gratulieren zu müssen, aber ich denke er hatte sowas schon im Gespür und erwartet", so Tigers-Geschäftsführer Robert Wintermantel.