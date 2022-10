per Mail teilen

Sophie Salmen arbeitet als Redakteurin und Planerin bei SWR Sport. Ihre Schwerpunkte sind Fußball und Wintersport. Sie begeistert sich aber auch für viele andere Sportarten im Südwesten.

Seit 2017 ist Sophie Salmen Mitarbeiterin des SWR. Über ein Volontariat zur Dokumentarin im Archiv des Senders kam sie in Kontakt mit der multimedialen Sportredaktion. Nach Abschluss des Volontariats wechselte sie als Redakteurin in den Sport. Das Recherchieren und die Online-Umsetzung von sportlichen Geschichten gehört genauso zu ihren Aufgabengebieten wie das Planen und Koordinieren von Fernsehsendungen im Programm des SWR (SWR Sport Fußball und SWR Aktuell). Außerdem arbeitet sie in verschiedenen Projekten der Redaktion und fungiert als Ansprechpartnerin bei Archiv- und Rechtefragen.

Vor dem SWR

Vor ihrer Zeit beim Südwestrundfunk studierte Sophie Salmen Englisch und Linguistik an der Humboldt-Universität zu Berlin. Das Studium schloss sie mit dem "Master of Arts" ab. Parallel arbeitete die gebürtige Westfälin im Institut der Anglistik und im Lektorat des De Gruyter-Wissenschaftsverlag. Ihr Faible für den Sport konnte sie bei verschiedenen Tätigkeiten im Olympiastadion Berlin ebtwickeln.