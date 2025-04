Stefan Kersthold aus der SWR Sportredaktion

per Mail teilen

Seit 1998 arbeitet Stefan Kersthold für die SWR Sportredaktion - als Redakteur, Moderator, Reporter und Podcaster

Wo komme ich her?

Aus der wunderschönen, ältesten Stadt Deutschlands - aus Trier

Warum Sportredaktion?

"Es lebe der Sport" - um es mit Reinhard Fendrich auszudrücken. Sportleistungskurs, Sportstudium, Handballspieler und -trainer... und hat sich irgendwie ergeben. Nach Volontariat und insgesamt 10 Jahren bei Radio RPR in Trier und Ludwigshafen 1998 der Wechsel zum SWR nach Mainz.

Was noch außer Sport?

Familie (die allerdings in den letzten 35 Jahren auf die meisten gemeinsamen Wochenenden verzichten musste - sorry dafür!), Musik (Danke an SWR1 für die "Nebentätigkeiten" bei und für euch), gutes Essen, guter Wein, Urlaub....

Wünsche für die Zukunft

Sportlich gesehen irgendwann einmal wieder ein Rheinland-Pfalz- Derby in der Bundesliga (im besten Fall noch mit mir als Reporter...) und für Eintracht Trier könnte es gerne auch einmal wieder etwas weiter nach oben gehen. Ansonsten würde uns allen weniger Hektik und Stress gut tun - also passt auf euch auf...