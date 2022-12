Johannes Seemüller ist verantwortlicher Redakteur bei SWR Sport. Der ehemalige "SWR Sport"-Moderator blickt in seinen Interviews und Geschichten gern hinter die glitzernde Fassade des Leistungssports.

Schon mit acht Jahren stand Seemüller am Bolzplatz seines westfälischen Heimatvereins und kommentierte für's Radio – in der Hand ein Kugelschreiber, der als Mikrofon diente. Seine Oma bekam zum Geburtstag statt Blumen eine selbst erdachte Schwimm-Reportage. Sprechen, schreiben, recherchieren - das journalistische Arbeiten faszinierte ihn schon als Kind.



Der Weg gen Süden (Banklehre in Würzburg, Zivildienst in Stuttgart und Studium in Tübingen) führte ihn 1995 in die Sportredaktion des SWR. Mehr als 15 Jahre lang präsentierte Seemüller als Fernseh-Moderator zahlreiche Sportsendungen (u.a. 222 Mal das Sport-Magazin "Sport im Dritten"). Aktuell arbeitet er als verantwortlicher Multimedia- und Fernseh-Redakteur bei SWR Sport.



2021 veröffentlichte Seemüller das Buch "Am Limit - Wie Sportstars Krisen meistern" (Springer Verlag, Heidelberg).