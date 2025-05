per Mail teilen

Désirée Krause arbeitet als Moderatorin und Reporterin bei SWR Sport und der ARD. Sie ist vor allem im Handball und Fußball zu Hause.

Seit 2018 arbeitet Désirée Krause in der multimedialen Sportredaktion des SWR. Zuerst als TV-, Radio- und Onlineautorin, seit 2020 auch als Moderatorin der verschiedenen Sendungen von SWR Sport. Sie ist Host des YouTube-Formates "Dein FCK" und kennt sich mit dem Traditionsclub aus der Pfalz bestens aus. Als Reporterin und Moderatorin ist Désirée Krause auch für die ARD unterwegs, beispielsweise bei Handball- und Fußball-Großereignissen oder Olympischen Spielen.

Vor dem SWR

Désirée Krause hat an der deutschen Sporthochschule in Köln Sportmanagement und Sportkommunikation studiert und danach in der Sportredaktion einer Düsseldorfer Bewegtbildagentur ein Volontariat als Videojournalistin absolviert. Dort war sie vor allem im Handball tätig und sammelte erste Erfahrungen als Moderatorin.