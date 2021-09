Yoeli Childs - der "Riesen-Familienmensch"

Der Neuzugang Yoeli Childs bringt nicht nur sportliche Aspekte zu den Riesen Ludwigsburg. Der aufopferungsvolle Teamspieler stellt das Wohl anderer oft über sein eigenes.

Sage und Schreibe 36 Stunden war Neuzugang Yoeli Childs auf den Beinen, als er das erste Mal mit dem Trikot der Riesen auflief. Der Amerikaner war direkt nach seiner kräftezehrenden Einreise zum Team gestoßen. Statt sich von seinem langen Trip aus den USA nach Ludwigsburg zu erholen, wollte er seinen neuen Teamkollegen lieber direkt auf dem Parkett helfen. "Ich liebe Basketball einfach wie ein kleines Kind. Ich will immer und überall spielen, egal wo und gegen wen." Eine Pause gab es erst nach dem Testspielsieg der Riesen. Coach John Patricks schenkte dem Neuzugang mehr als 15 Minuten sein Vertrauen. Das Resultat: Acht Punkte, acht Rebounds und drei Steals - ein guter Start.

Yoeli Childs beim Freiwurf für die Riesen.

Potential für mehr

Eine solide Leistung, die laut seinem Trainer aber noch ausbaufähig ist. "Man hat schon bemerkt, dass er noch nicht mit der Mannschaft trainiert hat. Er war müde, aber man hat seine Athletik und das Spielverständnis gesehen" , sagte John Patrick der Heilbronner Stimme. "Es sieht vielleicht nicht so aus, aber er muss aufpassen, dass er sich mit 2,03 Metern Körpergröße nicht den Kopf am Ring stößt. Trotzdem ist er ein Rookie in Europa und ich glaube, er wird sich über die Saison hinweg weiter verbessern."

Yoeli Childs mit der 22 im Gespräch mit seinem neuen Coach John Patrick. Imago Pressefoto Baumann

Doch für Childs sind andere Attribute sogar noch wichtiger und stellen die Grundlage für seine Leistungen auf dem Platz dar: "Ich glaube wirklich daran, dass man zuerst mal ein guter Mensch sein muss. Ich denke, wenn man versucht, sich um die Menschen in seinem Umfeld zu kümmern und die Familie an erste Stelle setzt, dann klappt alles andere ein bisschen besser. Also denke ich, dass das Geschehen abseits des Platzes wichtiger ist." Ähnlich sieht das seine Ehefrau Megan, mit der er im Dezember ein Kind erwartet. "So gut er als Spieler sein mag, soviel besser ist er als Mensch“, sagte sie im Interview mit BYU TV. Schaut man sich die Statistiken aus seinen ersten Spielen für die Riesen an, wird klar: Die Messlatte hängt hoch!

Childs' schwere Kindheit

Als Kind einer alleinerziehenden Mutter hatte er es nicht immer leicht. "Sie ist meine Heldin", erzählt er im Interview mit SWR Sport. Seine Kindheit war geprägt von Umzügen, seine Mutter ging teilweise hungrig ins Bett, um ihren zwei kleinen Söhnen ein Abendessen zu ermöglichen. Als Kind verstand er die Opfer, die seine Mutter brachte, noch nicht, aber ihm wurde schnell bewusst, was seine Mutter für ihn und seinen kleinen Bruder tat. "Mein Bruder und ich sind beste Freunde und ich bin sehr dankbar für ein Familienverhältnis, in dem wir uns nahe stehen und uns umeinander kümmern."

Childs Mutter, mit der er täglich telefoniert, brachte ihm viele wertvolle Eigenschaften bei, die er auch auf dem Parkett vorlebt. "Sie hat mich gelehrt, wie schön es ist, selbstlos zu sein. Die beste Art Liebe zu zeigen, ist, nicht egoistisch zu sein. Mehr zu geben, als zu nehmen. Ich erwarte, dass ich für meine Mannschaftskameraden alles gebe, was ich habe, und erwarte nichts im Gegenzug."

Eine Legende in seinem College

Seine Einstellung und das College formten ihn. An der Brigham Young Universität reifte er nicht nur vom Freshman zum Senior. "Ich habe meine Zeit in der Brigham Young University sehr genossen. Sie haben geholfen, mich weiter zu entwickeln, nicht nur als Spieler sondern vor allem als Person."

Bei seiner College-Mannschaft, den BYU Cougars, verpasste er nur acht von 119 NCAA-Partien und wurde so regelrecht zu einer Legende. Außerdem schaffte er es, die magische 2.000-Punkte-Marke zu knacken. Nach seinem Abschluss machte Childs die Ludwigsburger schließlich in der G-League auf sich aufmerksam.

Dort angekommen, fühlt sich der 23-Jährige mit seiner schwangeren Frau sehr wohl. Im Training ist er ständig im Gespräch mit Coach John Patrick und ist lernwillig. "Für Coach Patrick zu spielen, ist eine unglaubliche Möglichkeit für mich." Er hat die nötige Ruhe am Ball, lässt sich Zeit und spielt keine vorschnellen Pässe.

Der Saisonauftakt

Am kommenden Samstag hat er dann im Auftaktspiel gegen die Towers Hamburg die Möglichkeit, sein Talent unter Beweis zu stellen. Da sich die Towers in der Vorbereitung medial sehr bedeckt gehalten haben, weiß auch Coach John Patrick nicht genau, was auf die Riesen zu kommt: "Wir müssen in unserem ersten Spiel sehr flexibel sein." Fest steht lediglich - Child wird für sein neues Team alles geben.