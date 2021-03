Bundeskanzlerin Angela Merkel und die Ministerpräsidentinnen und Ministerpräsidenten der Länder sitzen am heutigen Mittwoch (3.3.21) zusammen, um über mögliche Lockerungen in der Corona Pandemie zu beraten. Ein Thema ist auch der Breitensport, der sich nach Lockerungen sehnt.

Wieder nichts. Wieder warten. Wieder kein Vereinssport für mich, vor allem aber für meine Kinder. Das ist zumindest meine Befürchtung für den heutigen Tag. Mit Blick auf die steigenden Inzidenzwerte und auch steigenden Zahlen der Belegung der Intensivbetten in den Krankenhäusern, scheint das Warten auf Lockerungen im Sport noch weitergehen zu müssen.

Ich habe volles Verständnis für die Corona-Maßnahmen der Bundesregierung und der Länder. Die Bekämpfung der Pandemie und der Schutz der Risikogruppen steht an erster Stelle. Aber diese Zeilen würde ich nicht schreiben, wenn an dieser Stelle kein großes ABER käme.

"Home-Sporting" wird langsam zäh und langweilig

Ich bin als zweiter Vorsitzender eines kleinen Vereins in der Nähe von Mainz (SG 03 Harxheim) mit gut 1.000 Mitgliedern, aber auch als Familienvater, selbst betroffen. Das Vereinsleben steht seit Anfang November 2020 still. Einige Sportsparten und ihre Gruppen machen online ein bisschen Training. Die schon etwas größeren Jugend-Fußballer und auch unsere 1. Mannschaft haben beispielsweise Challenges ausgearbeitet, die sie mit viel Engagement durchziehen. Die Turnabteilung hat eine Lauf-Rallye durch und um das Dorf gestartet, eine Art "Schnitzel-Jagd" mit kleinen Preisen. Mehr ging nicht und mehr geht auch nicht mehr. Die Motivation lässt nach. Ich merke an meinen eigenen Söhnen, dass sie sich nichts mehr wünschen, als endlich wieder raus auf den Platz zu dürfen – dem Ball nachjagen, Tore schießen, nach dem Training mit den Kumpels reden, flachsen, einfach Spaß haben. Die sozialen Kontakte sind fast noch wichtiger für die Entwicklung der Kinder als der Sport und das fehlt. Einen Ersatz für dieses gemeinsame Erleben kann das Zocken an der Playstation niemals ersetzen. Auch ich würde gerne mal wieder mit meinen "AH-Kickern" trainieren und vor allem im Anschluss daran quatschen, lachen und ein Bierchen trinken – ach, was fehlt mir das und wie fehlen mir meine Kick-Kumpels.

Vereine mit Hygienekonzept sind selten Infektionstreiber

Im ersten Lockdown im Frühjahr 2020 haben nahezu alle Vereine Hygienekonzepte erarbeitet und umgesetzt. Für den Sport im Freien, wie für den in der Halle. Nach meinen Erfahrungen hat das bei allen prima geklappt. Auf Desinfektion wurde geachtet, auf Abstände auch. Jede Sportsparte für sich hat die Vorgaben umgesetzt. Wenn es mal gehakt hat, dann haben die Vereine sich selbst auch gegenseitig geholfen, oder aber mit Hilfe der Sportverbände die Probleme gelöst. Vereinssport - draußen und drinnen – hat im Sommer und Herbst 2020 funktioniert.

Treiben Politiker eigentlich selbst Sport?

Der Breitensport war in den bisherigen Pressekonferenzen der Kanzlerin und der Ministerinnen und Ministern eher selten bis nie ein Thema. Auch Nachfragen von Journalisten in Berlin oder in den Landeshauptstädten zum Sport gab es kaum. Fast beiläufig wurden, so mein Eindruck, die Sportverbote mit verkündet. Nun sind Sportvereine aber für das Wohl der Gesellschaft in meinen Augen genauso wichtig wie alle anderen Einrichtungen. Da habe ich mir oft die Frage gestellt: "Waren die Politikerinnen und Politiker eigentlich selbst mal auf einem Sportplatz?" Oder: "Haben die keine Kinder, die Fußball spielen oder tanzen?" Wissenschaftliche Untersuchungen zu den Folgen der Pandemie für Kinder im Sport gibt es schon viele. Jeder, der selbst welche zuhause hat, braucht dafür aber gar keine Studie. Der sieht die Folgen jeden Abend am Esstisch. Der Sport fehlt!

Mein Wunsch: Lasst die Breitensportler wieder ran!

Wettkämpfe können warten. Die Meisterschaftsrunden sind entweder schon abgebrochen oder werden es demnächst, aber mein großer Wunsch für heute Abend ist, dass wenigstens die Kinder, besser noch alle Amateur- und Freizeitsportler, die Erlaubnis erhalten, unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln wieder aktiv zu werden. Die Konzepte sind da, liegen in den Schubladen. Die Ansage: "Runter vom Sofa, raus auf dem Sportplatz" wäre das beste Motto für die nächsten Wochen, Outdoor-Sport erlauben ein erster Schritt in die Normalität. Indoor-Sportlerinnen und -Sportler müssen sich möglicherweise noch ein wenig gedulden. Aber auch für die gibt es wunderbare Konzepte: Senioren-Gymnastik oder Kinderturnen kann auch draußen stattfinden. Der Frühling bietet die perfekte Grundlage.