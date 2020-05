Das Coronavirus sorgt immer stärker für Verschiebungen und Absagen - natürlich auch im Sport. Hier gibt es einen aktuellen Überblick zu aktuellen Entwicklungen in einzelnen Sportarten.

FUSSBALL

Um die fortschreitende Ausbreitung des Coronavirus in den Griff zu bekommen, hat Italien die Sperrmaßnahmen auf das gesamte Land ausgeweitet. Betroffen davon sind auch sämtliche Mannschaftssportwettbewerbe. Diese werden bis zum 3. April ausgesetzt, wie Italiens Nationales Olympisches Komitee (CONI) bekannt gab. Betroffen ist unter anderem die höchste italienische Fußballliga Serie A. Auch die Spiele der ersten und der zweiten Fußball-Liga in Portugal werden am Wochenende vor leeren Rängen stattfinden. Das teilte die Profiliga am Dienstag in Lissabon mit. Zuvor hatte Gesundheitsministerin Marta Temido empfohlen, alle Veranstaltungen unter freiem Himmel mit mehr als 5000 Teilnehmern oder Zuschauern bis zum 3. April abzusagen. In der französischen Ligue 1 und der Ligue 2 finden die Spiele bis 15. April ohne Zuschauer statt. Das verkündete die Profiliga LFP am Dienstag.

Das Länderspiel der Nationalmannschaft gegen Italien am 31. März in Nürnberg wird wegen der Ausbreitung des Coronavirus vor leeren Rängen ausgetragen. Darüber hat die Stadt Nürnberg am Dienstag den Deutschen Fußball-Bund informiert, wie der DFB mitteilte.

In der Champions League soll dagegen gespielt werden - das Achtelfinal-Duell zwischen Paris St. Germain und Borussia Dortmund findet aber unter Ausschluss der Zuschauer statt, das Achtelfinal-Rückspiel des FC Bayern München gegen den FC Chelsea am 18. März ebenfalls, genau wie das Achtelfinal-Rückspiel von Leverkusen in der Europa League am 19. März gegen die Glasgow Rangers. RB Leipzig gegen Tottenham Hotspur fand dagegen am Dienstagabend wie geplant mit Zuschauern statt.

Zudem wird das rheinische Derby zwischen Borussia Mönchengladbach und dem 1. FC Köln am Mittwoch ohne Zuschauer stattfinden, ebenso das Kölner Heimspiel gegen Mainz.

Die TSG Hoffenheim gab ebenfalls bekannt, am Samstag ihr Heimspiel gegen die Hertha vor leeren Rängen auszutragen. Leipzig gegen Freiburg wird ebenso ohne volle Tribünen ausgetragen werden. Auch das Revierderby zwischen Borussia Dortmund und Schalke 04 am Samstag wird ohne Zuschauer stattfinden, ebenso die Partie zwischen Werder Bremen und Bayer Leverkusen. Bremens Innensenator Ulrich Mäurer sagte am Dienstag, das Spiel könne nur ohne Zuschauer ausgetragen werden oder gar nicht. Union Berlin wollte gegen den FC Bayern (Samstag, 18:30 Uhr) indes vor Publikum antreten - allerdings muss die Partie jetzt auch ohne Publikum stattfinden. Somit sind alle neun Bundesligaspiele am Wochenende sogenannte "Geisterspiele".

Am Dienstagnachmittag folgten weitere Geisterspiele: Auch das Bundesliga-Spiel des SC Freiburg gegen Werder Bremen am 21. März wird voraussichtlich zum Geisterspiel. Die Stadt Freiburg entschied am Dienstag, dass alle Veranstaltungen mit mehr als 1.000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern verboten sind. Darunter fallen auch Sport-Veranstaltungen, die auch unter Ausschluss des Publikums ausgetragen werden dürfen. Das Bundesliga-Spiel der Düsseldorfer Fortuna gegen Paderborn wird am kommenden Freitag ebenfalls ohne Zuschauer stattfinden.

Zudem wurde am Mittwoch bekannt, dass der FSV Mainz 05 seine Bundesliga-Heimspiele gegen RB Leipzig am 29. März und gegen die TSG 1899 Hoffenheim am Osterwochenende (10. bis 13. April) vor leeren Rängen bestreiten muss.

Das für den 19. März angesetzte Achtelfinal-Rückspiel von Eintracht Frankfurt in der Europa League beim Schweizer Spitzenklub FC Basel wird nicht im St. Jakob-Park stattfinden, entschied die Kantonspolizei Basel-Stadt nach Rücksprache mit dem Kantonalen Krisenstab. Das Hinspiel wird – nach einer Neubewertung der Infektionslage – ohne Zuschauer stattfinden.

Mit der Begegnung zwischen der SpVgg Greuther Fürth und dem Hamburger SV am Freitag (18.30 Uhr) hat auch die 2. Fußball-Bundesliga ihr erstes Geisterspiel wegen des Coronavirus. Die Partie werde "Stand heute unter Ausschluss der Öffentlichkeit stattfinden", teilte Fürth am Dienstag mit. Auch das Heimspiel von Arminia Bielefeld am Freitag (18.30 Uhr) gegen den VfL Osnabrück findet ohne Zuschauer statt, ebenso Bochum gegen Heidenheim (Samstag, 13 Uhr).

In der 3. Liga finden vorerst keine Spiele statt. Die Spieltage 28 und 29, die ursprünglich für dieses Wochenende sowie kommenden Dienstag und Mittwoch (17./18.3.) terminiert waren, werden frühestens Anfang Mai nachgeholt. Die genauen Zeitpunkte werden noch festgelegt.

BASEBALL

Vom 24. Juli bis 9. August stehen in Tokio die Olympischen Spiele an. Jetzt wurde in Japan der Saisonstart der Baseball-Profiliga aufgrund der Epidemie verschoben, erst im April soll es losgehen. In Japan gibt es derzeit 511 bestätigte COVID-19-Erkrankungen, 17 Menschen sind an dem Virus gestorben.

BASKETBALL

Die Basketball-Bundesliga trifft sich am Donnerstag wegen der Auswirkungen durch den Coronavirus zu einer Krisensitzung. Bei der außerordentlichen AG-Tagung aller Bundesliga-Vereine soll über den Spielbetrieb in der Liga diskutiert werden. Die Clubs wollen bei dem Treffen eine Reglung für die Bundesliga finden, hieß es am Dienstag in einer Mitteilung des FC Bayern München Basketball.

Wenige Stunden vor dem Beginn des Basketball-Champions-League-Spiels gegen AEK Athen haben die Telekom Baskets Bonn notgedrungen die Zuschauer ausgesperrt. Wegen des neuartigen Coronavirus findet das Europapokalspiel am Dienstagabend (20.00 Uhr) vor leeren Rängen statt.

EISHOCKEY

Am Mittwoch kommende Woche sollen die Play-offs in der DEL beginnen, eigentlich. Doch die Saison in der Deutschen Eishockey Liga wird als Folge der Ausweitung des Coronavirus vorzeitig abgebrochen. Wie die DEL am Abend mitteilte, gibt es in diesem Jahr keinen Meister.

EISKUNSTLAUF

Die Eiskunstlauf-WM in Montreal vom 18. bis 21. März soll nach aktuellem Stand ausgetragen werden.

FORMEL 1/FORMEL E

Das zweite Saisonrennen in Bahrain am 22. März soll unter Ausschluss der Öffentlichkeit ausgetragen werden. Auch hinter dem dritten WM-Lauf der Saison in Vietnam (5. April) steht ein Fragezeichen, die Einreisebestimmungen wurden für eine mögliche Austragung vorab schon einmal verschärft. Das für den 21. März in Sanya (China) geplante Formel-E-Rennen wurde erst einmal verschoben.

HANDBALL

Den deutschen Handballern droht ein Geisterspiel in Magdeburg: Aufgrund der Coronavirus-Epidemie könnte das Debüt des neuen Bundestrainers Alfred Gislason gegen die Niederlande am Freitag ohne Zuschauer oder nur vor kleiner Kulisse stattfinden. Die Stadt Magdeburg teilte mit, dass sie "ab sofort" und "bis auf Weiteres Konzerte, Sport- und andere Veranstaltungen mit mehr als 1.000 BesucherInnen" untersage. Davon sind auch die Bundesliga-Spiele des SC Magdeburg betroffen.

Die Eulen Ludwigshafen äußerten gegenüber SWR Sport, dass sie die Sitzung der Handball-Bundesliga am Montag abwarten und danach über die Austragung ihres Heimspiels entscheiden wollen.

HOCKEY

Die für den 21./22. März in Mönchengladbach geplanten Duell der deutschen Männer und Frauen gegen Australien wurden abgesagt. Die Australier haben ihre Reiseaktivitäten erst einmal eingestellt. Eine spätere Austragung der Partien scheint möglich.

LEICHTATHLETIK

Der Leichtathletik-Weltverband World Athletics hat die für das kommende Wochenende in Nanjing (China) geplante Hallen-WM wegen der Epidemie abgesagt. Die Titelkämpfe sollen erst im März 2021 nachgeholt werden. Die geplanten Marathon-Rennen in Seoul (22. März) und Rom (29. März) wurden abgesagt. Die für Ende März geplante Halbmarathon-WM in Gdingen (Polen) wurde in den Oktober verlegt, ebenso die Marathons in Paris und Barcelona.

RADSPORT

Mailand-Sanremo (21. März) und die Tirreno-Adriatico (11. bis 17. März) fallen erst einmal aus. Paris-Nizza wird wegen der Coronavirus-Epidemie fortan "hinter verschlossenen Türen" ausgetragen. An den Podien im Start- und Zielbereich werden Pufferzonen eingerichtet.

SKI NORDISCH

Die Skiflug-WM in Planica (19. bis 22. März) wird aufgrund der raschen Ausbreitung des Coronavirus ohne Zuschauer stattfinden. Dies entschied die slowenische Regierung. Der Veranstalter teilte mit, er werde sich bei den Ticketkäufern melden, um das weitere Prozedere zu besprechen. Vorerst rechnet der Veranstalter mit Verlusten in Höhe von 650.000 Euro.

SKI ALPIN

Das Weltcupfinale in Cortina d'Ampezzo (18. bis 22. März) ist abgesagt worden. Der alpine Zirkus endet damit bereits in der kommenden Woche mit den Rennen der Frauen in Are (Riesenslalom, Slalom, Parallelslalom) und der Männer in Kranjska Gora/Slowenien (Riesenslalom, Slalom).

TENNIS

Die Absage des Masters-Turniers in Indian Wells sorgte für die erste größere Auswirkung des Virus auf das Tennis. Im Coachella Valley, in dem das Turnier stattfindet, hatte es einen Corona-Fall gegeben. Dass nun auch weitere Events wie die anstehenden Miami Open (ab 23. März) gefährdet sind, deutet sich bisher nicht an.

TURNEN

Der DTB Pokal in Stuttgart vom 20. bis 22. März wurde am Mittwochnachmittag (11.3.) abgesagt. Das bestätigten die Organisatoren des Schwäbischen Turnerbundes und des Deutschen Turner-Bundes.

VOLLEYBALL

Die Klubs der ersten und zweiten Volleyball-Bundesliga (VBL) befinden sich in enger Abstimmung mit den zuständigen lokalen Behörden. Bislang steht fest: Das Topspiel in der Volleyball-Bundesliga zwischen den BR Volleys und dem VfB Friedrichshafen (Sonntag, 16:30 Uhr) findet ohne Zuschauer in der Halle statt.