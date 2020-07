Udo Scholz, langjähriger Stadionsprecher des 1. FC Kaiserslautern und seit 1994 in gleicher Funktion für den DEL-Klub Adler Mannheim tätig, ist an diesem Mittwoch mit 81 Jahren verstorben.

Dies teilten die Adler in einen Statement auf Twitter mit. "Es gibt Momente im Leben, in denen lassen sich kaum Worte finden. Mit Bestürzung und in tiefer Trauer müssen wir mitteilen, dass unser Stadionsprecher Udo, die Stimme des Clubs, am heutigen Mittwoch im Alter von 81 Jahren verstorben ist. R.I.P, Udo!", hieß es dort.

Scholz gilt in seiner Rolle als FCK-Stadionsprecher als der Erfinder des Fangesangs "Zieht den Bayern die Lederhosen aus". Er war von 1973 bis 1994 für die Roten Teufel tätig. 1994 wechselte er die Sportart und war seitdem für die Mannheimer tätig.