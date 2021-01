Wer im Ausland eine Mannschaft trainiert, braucht nicht nur Fußballkenntnisse, sondern muss viel mehr zu bieten haben. Trainer aus dem Südwesten wie Jürgen Klopp und Otto Rehhagel stehen für äußerst erfolgreiche Arbeit im Ausland. Doch sie sind nicht die einzigen.

Der Mann, der die meisten Trainerstationen im Ausland absolviert hat, stammt aus Rheinland-Pfalz: Rudi Gutendorf, geboren am 30. August 1926 in Koblenz, trainierte auf fünf Kontinenten insgesamt 55 Mannschaften aus 32 Ländern. Damit hat er sich als Trainer mit den meisten internationalen Engagements einen Platz im Guinness-Buch der Rekorde gesichert. Gutendorf, dessen Spitzname Rudi Rastlos war, machte 1953 sein Trainer-Diplom in Köln. In der Bundesliga coachte er unter anderem den VfB Stuttgart, Schalke 04 oder den HSV. Viel spannender lesen sich jedoch seine internationalen Trainerstationen: Peru, Chile, Simbabwe, Mauritius, Ruanda oder seine letzte Auslandsstelle auf Samoa 2003. Da war er bereits 76 Jahre alt. Im Jahr 2019 starb Gutendorf im Alter von 93 Jahren.

König Otto und die Griechen

Während Gutendorf außergewöhnlich viele Stationen aufzuweisen hatte, haben Jürgen Klopp und Otto Rehhagel außergewöhnliche Erfolge zu verzeichnen: Gleich zwei Mal zum Welttrainer gekürt zu werden, ist schon eine mehr als beachtliche Leistung. Doch Jürgen Klopp ist auch ein ganz besonderer Trainer und Mensch. Ungewöhnlich war schon das Datum seiner Ernennung: An Rosenmontag 2001 beförderte Mainz-05-Manager Christian Heidel den Spieler Jürgen Klopp zum Trainer. "Das war die pure Verzweiflung", erinnert sich Heidel, der damals sicherlich nicht mit einer solchen Tragweite seiner Entscheidung gerechnet hatte. Auch völlig unerwartet kam der Erfolg von Rehhagel in Griechenland, deren Nationalmannschaft er vom Außenseiter zum Europameister formte. Sein Erfolgsgeheimnis: "Die Griechen haben die Demokratie erfunden, ich die demokratische Diktatur eingeführt."

Marco Kurz in Australien

Einen großen Erfolg fern der Heimat feierte auch Marco Kurz. Der gebürtige Stuttgarter, der für den VfB, Borussia Dortmund und Schalke 04 die Fußballschuhe schnürte, heuerte als Trainer beim australischen Erstligisten Adelaide United an und gewann mit seinem Team den FFA-Cup. Nicht ganz so glücklich verlief sein Engagement beim Ligakonkurrenten Melbourne Victory, wo er im Januar 2020 gehen musste. Dennoch war die Zeit in Australien für Kurz extrem prägend - wie wahrscheinlich für jeden Menschen, der sich für längere Zeit in einem anderen Land als dem eigenen zurecht finden muss.