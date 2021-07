Fast sieben Monate und 30 Grad liegen zwischen dem Gold-Lauf von Tokio und dem Tag, an dem Ricarda Funk ihr Olympia-Motto formulierte: "Die Medaillen liegen im Schnee vergraben!" Die frischgebackene Olympiasiegerin vom KSV Bad Kreuznach wusste schon beim Leistungstest im Januar: "Man muss sich durch den Winter durchwühlen."

Leistungszentrum Augsburg, ein sonnig-kalter Winter-Tag, es ist exakt 13.30 Uhr. Auf die Minute genau beginnt für Ricarda Funk eine eminent wichtige Standortbestimmung: der Sechs-Stufen-Test. "Das sind sechs Durchgänge im Boot auf flachem Wasser, jeder Lauf so um die fünf Minuten lang", beschreibt die Sportsoldatin der Bundeswehr ihren bevorstehenden Einsatz. Es ist ein Steigerungs-Test: vom ersten Durchgang im Warmfahr-Modus bis hin zum letzten Lauf mit Maximalbelastung.

"Wir messen dabei immer wieder das Blut-Laktat, das heißt: Wir messen die aerobe Ausdauer und sehen, wie gut die Athletinnen und Athleten aus den letzten Wochen rausgekommen sind", schildert Chef-Bundestrainer Klaus Pohlen, während er von der Brücke über dem Kanal aus Ricarda Funk weiter beobachtet. Nach jedem Lauf steht der Pieks an ihrem Ohrläppchen an, ein Dutzend Mal wird an diesem Tag Blut entnommen. Besonders wichtig: der letzte Durchgang. Hier geht das Aushängeschild des KSV Bad Kreuznach bis an ihre Grenzen - und darüber hinaus. Viereinhalb Minuten Vollgas, über 400 Paddelschläge, Puls um die 200. "Das ist mörderanstrengend", keucht Ricarda Funk im Ziel. "Jetzt bin ich am Arsch." Und sie lacht erneut.

Enttäuschung von 2016 weggesteckt

Leiden für den Erfolg - das gehörte für die Wildwasser-Spezialistin dazu. Denn ihr Ziel hieß: endlich bei Olympia zuschlagen. "Ja, das ist mein Traum. Der Traum ist immer noch der gleiche wie 2020." Dass sie 2016 die Qualifikation für die Olympischen Spiele verpatzte, hat sie abgehakt. "Das war eine große Enttäuschung, ja. Aber hinfallen gehört dazu. Ich hoffe, ich habe daraus gelernt", blickte die da 28-Jährige kurz zurück - und gleich wieder nach vorne, zu den um ein Jahr verschobenen Sommerspielen. "Ich muss jetzt noch ein paar Monate drauf warten. Aber die Monate schaff ich jetzt auch noch!"

17 Trainingseinheiten pro Woche

Für ihr großes Ziel schuftete sie in bis zu 17 Trainingseinheiten pro Woche - mal mit, mal ohne Boot. Natürlich gehören Kraftraum und Stabilisations-Übungen zum Standardprogramm. Denn Kanu-Slalom, diese hochkomplexe Mischung aus Kraft und Technik, erfordert eine Ganzkörper-Fitness. "Wir übertragen unsere Kraft ja über Arme und Rumpf aufs Boot", erklärt sie.

Eigentlich wollte sie zum täglichen Training auch noch den Master in Medienkommunikation draufpacken. Den Bachelor hat sie bereits in der Tasche. "Doch durch die Verschiebung der Olympischen Spiele hat sich auch das Studium erstmal verschoben", erzählt Ricarda Funk - wohlwissend, dass auf dem Weg nach Tokio der Sport im Mittelpunkt stehen musste, nicht die Universität. Die kann warten.

Gedanken an Hochwasser-Geschädigte in ihrer Heimat

Mit dem Gold-Gewinn von Tokio steht eines fest: die Vorbereitung war optimal. Als Kader-Athletin konnte sie auch unter Corona-Beschränkungen in Trainingslager reisen, unter anderem in die Ferne auf La Réunion und ins neuerbaute, hochmoderne Stade Nautique Olympique bei Paris. "Ja, hier zu trainieren macht mega Bock. Wir haben hier die modernste Strecke der Welt, die ist brandneu und hier können wir mal so richtig an der Technik feilen", erzählte Ricarda Funk.

"Schicke ganz viel Liebe nach Hause"

Die Weltcupsiegerin des KSV Bad Kreuznach genoss das Trainingslager mit der deutschen Nationalmannschaft in vollen Zügen. Denn es bedeutet gleich doppeltes Olympia-Vergnügen: Vorbereitung auf die Spiele in Tokio vor und gleichzeitig in Erprobung exakt jener Strecke, auf der in drei Jahren bereits die nächsten olympischen Rennen stattfinden werden. "Wir können uns glücklich schätzen, dass wir hier sein dürfen", sagt die 29-Jährige voller Demut angesichts der Pandemie-Probleme für viele andere Menschen.

"Ich schicke ganz viel Liebe nach Hause. Gemeinsam schaffen wir das."

Ohnehin ist Funk stets eine, die über den Wasserrand hinwegschaut. So hat sie auch in den Tokio-Tagen an die vom verheerenden Hochwasser betroffenen Menschen in Bad Neuenahr-Ahrweiler gedacht, wo sie geboren wurde. "Ich schicke ganz viel Liebe nach Hause. Gemeinsam schaffen wir das", lautete die Botschaft der Slalom-Kanutin nach ihrem Sieg an die Menschen, die in diesen Tagen gegen die Verwüstungen nach der verheerenden Flut ankämpfen - und dazu um zahlreiche Todesopfer trauern. Es sei einfach "unfassbar, was da passiert ist", sagte sie. Bei all den Bildern habe sie "einige Male Tränen vergossen."

Ihr erster Verein war der WSV im benachbarten Remagen. Bei Deutschen, Europa- und Weltmeisterschaften hat sie schon Medaillen gewonnen, jetzt komplettiert sie ihre eindrucksvolle Trophäen-Sammlung mit der begehrtesten Trophäe überhaupt: olympisches Gold - sieben Monate nach ihrem prophetischen Satz: "Die Medaillen liegen im Schnee vergraben."