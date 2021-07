Die Olympischen Spiele 2021 in Tokio starten. Zahlreiche der mehr als 430 startenden deutschen Athlet*innen stammen aus den Südwest-Vereinen aus Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz. Wer geht als Gold-Kandidat in die Spiele und wer könnte für eine Überraschung sorgen? Die Athleten im Medaillen-Check.

Wer hat Chancen auf Olympia-Gold?

Zu den Olympischen Spielen 2021 in Tokio reisen zahlreiche Südwest-Sportler*innen, die berechtigte Ansprüche auf eine Gold-Medaille anmelden. Im Reitsport (Vielseitigkeit Einzel) geht Michael Jung von der RSG Altheim als haushoher Favorit in seine dritten Olympischen Spiele. Der mehrfache Welt- und Europameister holte bereits 2012 in London und 2016 in Rio de Janeiro Gold. Selbes ist auch Karateka Jonathan Horne (Taikyo Karate Kaiserslautern) zuzutrauen. Der Weltmeister von 2018 kürte sich erst kürzlich zum Europameister im Kumite. Weitspringerin Malaika Mihambo (LG Kurpfalz) hat ebenfalls die Gold-Medaille im Visier. Die Heidelbergerin wurde 2019 mit einer Weite von 7,30 Metern Weltmeisterin.

Als noch größerer Gold-Favorit gilt aber Speerwerfer Johannes Vetter von der LG Offenburg. Der Weltmeister von 2017 untermauerte seine Ansprüche, als er sich im Anschluss an den letzten Olympia-Test trotz Siegesweite unzufrieden zeigte. Die geworfenen 86,48 Meter waren zu wenig für den Athleten, der sonst immer die 90-Meter-Marke knackt und mit 97,76 Meter die zweitbeste je erzielte Weite innehat. Dass er bei den Olympischen Spielen wieder jenseits der 90 Meter werfen wird, darf anzunehmen sein. Der Sportschau-Experte und ehemalige Zehnkämpfer Frank Busemann sagte kürzlich über das Muskelpaket: "Vetter ist der Usain Bolt des Speerwerfens." Damit dürfte sein Favoritenstatus klar sein.

Weit weniger auf dem Zettel haben einige Judoka Anna-Maria Wagner vom KJC Ravensburg. Dabei wurde diese erst vor wenigen Wochen Weltmeisterin, als sie die Weltranglisten-Erste und lange Zeit als unbezwingbar geltende Französin Madeleine Malonga auf der Matte niederrang – der erste WM-Titel für eine deutsche Judoka in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm seit 28 Jahren. Den hängt die 25-Jährige aber gar nicht zu hoch: "Natürlich ist eine WM-Medaille mega, für mich ist es aber eher ein kleines Vorbereitungsturnier." Vorbereitung für ihre zweiten Olympischen Spiele, bei denen Wagner ein klares Ziel verfolgt: "Mein Ziel ist die Mission Gold."

Die Medaillen-Hoffnungen

Weniger Ansprüche auf Gold, aber dennoch berechtigte Hoffnung auf eine Medaille in Tokio haben unter anderem das Zehnkampf-Duo Niklas Kaul (USC Mainz) und Kai Kazmirek (LG Rhein-Wied). Christin Hussong vom LAZ Zweibrücken ist die weibliche Speerwurf-Hoffnung im Team Deutschland. Auch die Ringer aus dem Südwesten haben Chancen. Frank Stäbler (TSV Musberg) und Denis Kudla (SV Alemannia Nackenheim) gelten als Anwärter auf einen Podiumsplatz.

Der einzige deutsche Taekwondo-Kämpfer ist Alexander Bachmann vom Taekwondo-Center Stuttgart. Der Weltmeister von 2017 konnte zuletzt nicht überzeugen, als er bei der Europameisterschaft in diesem Jahr nur den fünften Platz belegte. Für eine Medaille in Tokio sollte man ihn trotzdem nicht abschreiben. Vor seinen ersten Olympischen Spiele kündigte er direkt an, er wolle nicht mit leeren Händen nach Hause reisen.

Schwer einzuschätzen, aber einiges zuzutrauen ist auch Kanutin Ricarda Funk. Dabei verpasste die Athletin des KSV Bad Kreuznach 2016 die Olympia-Teilnahme noch gänzlich, als sie dramatisch in der Qualifikation scheiterte. Doch die Weltmeisterin im Kajak-Einer von 2017 hat sich davon erholt, wurde kürzlich bei der Europameisterschaft in Irvea (Italien) Dritte und hat auch in Tokio eine Medaille im Visier.

Die Chancenlosen

Natürlich fahren auch zahlreiche deutsche Athlet:innen ohne jegliche Hoffnung auf eine Top-Platzierung zu den Olympischen Spielen. Hürdenläufer Constantin Preis vom VfL Sindelfingen wird bei seinem Olympia-Debüt die Podiumsplätze wohl der Konkurrenz überlassen müssen. Selbes gilt für den Gewichtheber Nico Müller (SV Germania Obrigheim) sowie die Tennis-Spieler Dominik Koepfer und Kevin Krawietz (beide TK GW Mannheim).

Auch für Celine Rieder geht es erstmal nur darum, Olympia-Luft zu schnuppern. Die Schwimmerin von der Sport-Union Neckarsulm ist mit ihren 20 Jahren eine der ganz jungen Sportlerinnen im Team Deutschland und tritt in der Disziplin 1500 Meter Freistil an. Die Studentin gilt als deutsche Schwimm-Hoffnung und nahm 2017 schon im Alter von 17 Jahren bei der WM in Budapest teil (Platz 12). Erst kürzlich stellte sie mit einer Zeit von 16:09 Minuten ihre persönliche Bestleistung auf. Für eine Top-Platzierung dürften die Spiele in Tokio aber noch zu früh kommen.

Eine weitere spannende Personalie ohne Medaillen-Chancen ist Saeid Fazloula. Der 28-jährige Kanute von den Rheinbrüdern Karlsruhe wurde vom Internationalen Olympischen Komitee in das Olympic Refugee Team berufen. Das Team umfasst 29 Athlet*innen, die als anerkannte Flüchtlinge aus diversen Gründen nicht für ihr Heimatland antreten können. Fazloula startet nach 2016 in seine zweiten Olympischen Spiele. Er hatte sich bei der Kanu-WM 2015 vor dem Mailänder Dom, einem christlichen Gebäude, ablichten lassen und wurde anschließend vom iranischen Regime bezichtigt, den christlichen Glauben annehmen zu wollen. Dem Athleten drohte daraufhin die Todesstrafe, weshalb er aus seinem Heimatland geflüchtet war.