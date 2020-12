An Sport in Vereinen ist coronabedingt derzeit nicht zu denken. Deshalb gibt es jetzt den neuen YouTube-Kanal "InForm by SWR Sport" mit Fitnesstrainerin Fernanda Brandao. Es geht darin nicht nur um Fitness, sondern auch um Achtsamkeit und Stressabbau.

Wie geht ein kurzes und intensives Workout, das Fett verbrennt, Muskeln aufbaut und problemlos in den Alltag integriert werden kann? Genau das zeigt InForm by SWR Sport - der neue YouTube-Kanal. Fitnesstrainerin Fernanda Brandao bringt jeden ins Schwitzen und erklärt gleichzeitig, welche Muskeln und Körperpartien mit den einzelnen Übungen trainiert werden.

Hier geht es zum Video "Das ist InForm by SWR Sport".

Workout: kurz und knackig

Das InForm-Fitnessprogramm besteht aus mehreren Elementen: 15-minütige Workouts, Tutorials und XL-Videos zum Warm Up oder Cool Down.

Bei den Workouts erklärt Fernanda Brandao jeweils vier bis fünf Übungen pro Folge. Sie bringen bei minimalem zeitlichen Aufwand den maximalen Erfolg. Ein Körperteil steht jeweils im Mittelpunkt: Beine, Arme, Bauch und Rücken. Pro Körperregion gibt es drei Folgen, die aufeinander aufbauen.

Technik-Tutorials: Trainieren ohne Verletzungen

Fernanda Brandao zeigt auch genau, wie die Übungen ausgeführt werden müssen, um keine Verletzungen zu riskieren. Deshalb gibt es zusätzlich zu den Workouts einminütige Tutorials, die einzelne Übungen wie Squats oder Crunches genau erklären.

Die Videos zum Warm Up oder Cool Down lassen sich nicht nur in die Fitness-Sessions einbauen, sondern eignen sich auch für zwischendurch. Mit dem 5-minütigen Warm Up verschwindet morgens die Müdigkeit und die Durchblutung des gesamten Körpers wird angeregt.

Hier geht es zum Warm Up-Video im YouTube-Kanal "InForm by SWR Sport".

Stress abbauen und Durchatmen

Mit einem effektiven Cool Down wird der Körper vor Verletzungen geschützt und er kann sich optimal regenerieren. Das zeigt ein ebenfalls 5-minütiges Video. Fitnesstrainerin Fernanda Brandao leitet an, wie man das gesamtes Herz-Kreislauf-System nach einem anstrengendem Workout oder einem stressigen Tag schnell beruhigen kann.

Hier geht es zum Cool Down-Video im YouTube-Kanal "InForm by SWR Sport".

Fernanda Brandao: Kompetenz und Motivation

Fernanda Brandao wurde in Südosten Brasiliens geboren und wuchs in Rio de Janeiro auf. Als Teil einer Künstlerfamilie stand die 37-Jährige schon als junges Mädchen auf der Bühne. Im Alter von neun Jahren zog sie mit ihrer Mutter nach Hamburg. Mit 16 Jahren war sie die jüngste lizensierte Fitnesstrainerin Deutschlands in Aerobic, Body Pump und Tae Bo. Sie arbeitet als professionelle Tänzerin, Choreografin sowie Fitnesstrainerin und engagiert sich für bedrohte indigene Völker im Amazonas Gebiet. 2014 war sie für die ARD als On-Reporterin bei der FIFA Fußball-WM in Brasilien unterwegs. Jetzt also präsentiert Fernanda Brandao den neuen YouTube-Kanal "InForm by SWR Sport".