Basketball, Eishockey, Handball und vieles mehr. Top informiert mit dem Newsticker von SWR-Sport.

+++ Friedrichshafen holt Ex-Europameister Marechal +++

21.07., 14:50 Uhr: Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat den früheren Europameister Nicolas Marechal verpflichtet. Der 33 Jahre alte Franzose unterschreibt für ein Jahr in Friedrichshafen, teilte der Klub am Dienstag mit. Marechal, der in seiner Karriere bereits in Frankreich, Italien, Russland und der Türkei spielte, kommt vom siebenmaligen polnischen Meister Asseco Resovia an den Bodensee. Mit seinem neuen Verein möchte er "wieder ganz nach oben", sagte Marechal.

+++ Topturnier der Handballfrauen in Ludwigsburg abgesagt +++

20.07., 18:55 Uhr: Das deutsche Topturnier der Handballfrauen am 22./23. August in Ludwigsburg ist wegen der Coronavirus-Pandemie abgesagt worden. Wie der Ausrichter SV Ludwigsburg-Oßweil am Montag mitteilte, hatten für den Lotto-Cup 16 Teams zugesagt. Darunter waren mehrere deutsche Bundesligisten sowie Spitzenmannschaften aus sechs Nachbarländern. Im kommenden Jahr soll der das Turnier am 21./22. August stattfinden.

+++ Stuttgarter Beachvolleyballerinnen scheitern im Halbfinale +++

19.07., 19:19 Uhr: Nach einem echten Krimi mussten sich die Stuttgarter Beachvolleyballerinnen Karla Borger und Julia Sude beim Einladungsturnier in Düsseldorf knapp geschlagen geben. Gegen die späteren zweiten Laura Ludwig und Margareta Kozuch verloren sie am Sonntag mit 1:2 (21:17, 13:21, 25:27). Im zweiten Halbfinale verloren Chantal Laboureur (Friedrichshafen) und Sandra Ittlinger (Berlin) deutlich mit 0:2 (15:21, 15:21) gegen die späteren Final-Siegerinnen Anouk Vergé-Dépré und Joana Heidrich aus der Schweiz.

+++ Laura Siegemund spielt beim WTA-Neustart in Palermo +++

15.07., 10:46 Uhr: Fed-Cup-Spielerin Laura Siegemund (32) aus Metzingen wird als einzige Deutsche beim Neustart der Damen-Tour in Palermo dabei sein. Das geht aus der Teilnehmerliste für das Hauptfeld hervor, die die Veranstalter des Tennis-Turniers nun veröffentlichten. Angeführt wird das Feld für das Sandplatz-Event vom 3. bis 9. August von der Weltranglisten-Zweiten Simona Halep aus Rumänien. Die WTA-Tour pausiert wegen der Coronavirus-Pandemie seit Mitte März. Ende August sollen in New York die US Open stattfinden. Ob es wirklich dazu kommt, wollen die Organisatoren in den nächsten Tagen entschieden. Die Corona-Krise trifft die USA derzeit sehr hart.

+++ Kovacevic bleibt bei den Hakro Merlin Crailsheim +++

14.07., 17:26 Uhr: Dejan Kovacevic bleibt für zwei weitere Jahre beim Basketball-Bundesligisten Hakro Merlins Crailsheim. Der 23 Jahre alte Center ist damit nach Fabian Bleck und Maurice Stuckey der dritte Spieler aus dem Kader der Vorsaison, dessen Verbleib feststeht. "Mit Dejan ist dann das Trio der letztjährigen Spieler komplett, welches uns erhalten bleiben wird", sagte der Sportliche Leiter Ingo Enskat. "Alle waren ein wichtiger Teil des Erfolgs in der jüngeren Vergangenheit und bilden jetzt die Basis für die kommende Saison."

+++ Dritter Neuzugang: Ludwigsburg verpflichtet Touray +++

12.07., 14:46 Uhr: Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat Adam Touray vom FC Schalke 04 Basketball verpflichtet. Der 26-Jährige erhält einen Zweijahresvertrag bei den Schwaben, er ist der dritte Neuzugang beim Team von Headcoach John Patrick. Der Klub teilte zudem mit, dass Hans Brase Ludwigsburg verlässt. Der 26-Jährige kam auf 29 Spiele für den Verein.

+++ Alina Reh verpasst deutschen Rekord über fünf Kilometer knapp +++

12.07., 16:09 Uhr: Die Ulmerin Alina Reh hat den deutschen Fünf-Kilometer-Rekord nur um wenige Sekunden verfehlt. Bei einem Rennen in Berlin fehlten der 23-jährigen Läuferin nur sechs Sekunden zur Rekordzeit von 15:16 Minuten, die Irina Mikitenko vor 20 Jahren aufgestellt hatte. Alina Reh gewann bei den "Berlin 5k Invitational" in 15:22 Minuten. Zweite wurde Caterina Granz (LG Nord Berlin), die in 15:32 die zweitschnellste Zeit erreichte. "Ich hatte eigentlich eine Zeit unter 15 Minuten angepeilt und dachte, es flutscht", sagte die Leichtathletin Reh, die zurzeit in Kienbaum östlich von Berlin trainiert. In zwei Wochen steht das nächste Rennen auf dem Programm. "In Regensburg will ich dann über 5000 Meter endlich unter 15 Minuten laufen", kündigte Reh an.



+++ Karla Borger und Svenja Müller gewinnen Beach-Liga +++

11.07., 20:03 Uhr: Die deutsche Meisterin Karla Borger und ihre erst 19 Jahre alte Partnerin Svenja Müller haben die erstmals ausgespielte Beach-Liga gewonnen. Das kurzfristig neu zusammengestellte Duo aus Stuttgart und Dortmund setzte sich am Samstag im Endspiel gegen Melanie Gernert und Sarah Schulz (Berlin/Gonsenheim) klar mit 2:0 (21:12, 21:13) durch. "Svenja hat sich mega entwickelt", lobte die 31 Jahre alte Borger ihre Interimspartnerin: "Es hat gut harmoniert und gepasst." Julia Sude, die mit der ehemaligen Vizeweltmeisterin Borger die Olympia-Qualifikation für Tokio 2021 schaffen will, hatte wegen ihres Studiums auf die Beach-Liga verzichtet.

+++ Wind vermasselt Christin Hussong's Speerwurf in Dresden +++

11.07., 14:36 Uhr: Speerwerferin Christin Hussong (LAZ Zweibrücken) kämpfte beim Abendsportfest in Dresden mit starkem Gegenwind. Der Speer der Europameisterin flog nur 58,92 Meter weit - ganze fünf Meter kürzer als in der Vorwoche. "Deswegen ärgert es mich", sagte Hussong nach dem Wettkampf. "Mit ein bisschen Wind ist es kein Problem, dann kann man auch ein Speer zum Fliegen bringen [...], aber hier war der Speer in der Luft stehen geblieben." Gerade am Anfang der Saison sei das schwierig, weil man noch die Zeit brauche, um die Technik zu festigen, so die Speerwerferin. Das traditionelle Abendsportfest des Dresdner SC ist eigentlich ein Nachwuchs-Treffen. Durch die Corona-bedingten Wettkampf-Absagen in diesem Sommer waren in Dresden aber auch Top-Athleten am Start.

+++ Basketball-Profi Stuckey bleibt in Crailsheim +++

10.07., 17:36 Uhr: Shooting Guard Maurice Stuckey wird auch in der kommenden Saison für die Hakro Merlins Crailsheim auf Korbjagd gehen. Das gab der Basketball-Bundesligist am Freitag bekannt. Der 30-Jährige war im Dezember von Brose Bamberg nach Crailsheim gewechselt. Er ist neben Fabian Bleck, Trae Bell-Haynes und Jeremy Jones der vierte Spieler, der bei den Merlins einen Kaderplatz für die Saison 2020/2021 einnimmt.

+++ Basketball-EuroCup: Ulm erwischt attraktive Vorrundengruppe +++

10.07., 14:42 Uhr: Auf Bundesligist ratiopharm Ulm warten in der Gruppenphase im Basketball-EuroCup attraktive Gegner. Die Ulmer treffen in der Gruppe B auf Unicaja Malaga, EuroCup-Sieger von 2016, Buducnost Podgorica aus Montenegro, Germani Brescia (Italien), den israelischen Spitzenklub Maccabi Rishon und die Metropolitans 92 aus Paris. Start der Gruppenphase ist am 30. September. Die Mannschaften bestreiten jeweils fünf Heim- und Auswärtsspiele - in jeder der vier Sechsergruppen kommen die besten vier Teams weiter. In einer zweiten Gruppenphase mit jeweils vier Mannschaften pro Gruppe werden die Viertelfinalteilnehmer ermittelt. Ab der Runde der letzten Acht bis einschließlich zum Finale werden Best-of-Three-Serien gespielt. Die Endspielserie der Spielzeit findet vom 6. bis 14. April statt, der Sieger qualifiziert sich für die EuroLeague.

+++ Keine Rückkehr nach Braunschweig: Klepeisz bleibt in Ulm +++

10.07., 11:52 Uhr: Basketball-Profi Thomas Klepeisz wird trotz heftigen Werbens von Nationalspieler und Alleingesellschafter Dennis Schröder nicht zum Bundesligisten Basketball Löwen Braunschweig zurückkehren. Wie der Verein am Freitag mitteilte, werde der Österreicher zukünftig für ratiopharm Ulm spielen, dessen Trikot er schon beim BBL-Finalturnier im Juni getragen hatte. Dort unterschreibt er einen Einjahresvertrag. "Die Löwen um Oliver Braun (Geschäftsführer/d. Red) und Dennis Schröder haben sich sehr stark um mich bemüht und eigentlich alles in die Waagschale geworfen, um mich zu halten. Letztendlich war es die schwierigste Entscheidung meiner bisherigen Karriere", sagte Klepeisz, der in Ulm "einen weiteren Schritt" in seiner Laufbahn gehen wolle. Vor allem mit dem Halbfinalisten des Finalturniers international zu spielen, beschrieb der 28-Jährige als "große Chance". Mit starken Statistiken (11,8 Punkte, 4,4 Assists und 51,6-prozentige Dreierquote) hatte sich Klepeisz in München in den Fokus vieler Teams gespielt. Klepeisz war zur Spielzeit 2016/17 nach Braunschweig gekommen, bevor er Ulm beim dreiwöchigen Event vertrat.

+++ MHP Riesen holen Center Tre Demps +++

09.07., 17:02 Uhr: Basketball-Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg kommt bei seinen Planungen für die kommende Saison voran. Einen Tag nach der Verpflichtung des US-Amerikaner Barry Brown junior gab der Bundesligist am Donnerstag dessen Landsmann Delano Jerome Demps III, auch Tre Demps genannt, als weiteren Neuzugang bekannt. Der 27 Jahre alt Guard wechselt von San Severo in Italien nach Ludwigsburg und erhielt einen Vertrag für ein Jahr. Zamal Nixon, der beim Finalturnier der Bundesliga in München für Ludwigsburg spielte, wird den Verein dagegen wieder verlassen.

+++ VfB Friedrichshafen verpflichtet Mittelblocker Van de Velde +++

09.07., 12:44 Uhr: Volleyball-Rekordmeister VfB Friedrichshafen hat zur kommenden Saison den belgischen Nationalspieler Arno Van de Velde verpflichtet. Der 24 Jahre alte Mittelblocker kommt vom französischen Erstligisten Arago de Sète und unterschrieb einen Vertrag für ein Jahr, wie der Bundesligist am Donnerstag mitteilte. Van de Velde soll Anfang August zum Team vom Bodensee stoßen. VfB-Trainer Michael Warm hob seine "extreme Angriffsstärke" hervor.

+++ Verweigerte Lizenz: Bietigheim Steelers gehen vor Schiedsgericht +++

09.07., 11:34 Uhr: Als Reaktion auf die Lizenzverweigerung haben die Bietigheim Steelers wie erwartet eine Klage beim Schiedsgericht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) eingereicht. Wie die DEL2 am Donnerstag mitteilte, dürfte das Verfahren bis Anfang August abgeschlossen sein. Als einziger der 14 Clubs der zweiten Liga hatte Bietigheim nach einem einstimmigen Beschluss keine Lizenz für die kommende Saison erhalten. "Die gemäß Lizenzordnung geforderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit konnte bis zum Abschluss und innerhalb der vorgegebenen Fristen des Lizenzprüfungsverfahrens durch den Club nicht nachgewiesen werden", hatte die Liga mitgeteilt.

+++ Ludwigsburger Basketballer: US-Amerikaner Brown kommt - Duo geht +++

08.07., 15:49 Uhr: Basketball-Bundesligist MHP Riesen Ludwigsburg hat seinen ersten Neuzugang für die neue Saison präsentiert. Wie die Schwaben mitteilten, kommt der US-Amerikaner Barry Brown junior von den Iowa Wolves und erhält einen Ein-Jahres-Vertrag. "Ich verfolge Barry seit seinem Wechsel ans College, also seit fünf Jahren, intensiv. Er hat sich seitdem herausragend entwickelt. Er ist ein harter Arbeiter, der sich über die Defensive definiert", sagte Ludwigsburgs Headcoach John Patrick zur Verpflichtung des 23 Jahre alten Point Guards. Zudem verkündeten die Ludwigsburger, dass Khadeen Carrington und Konstantin Konga zur kommenden Spielzeit nicht mehr zum Vizemeister zurückkehren werden. Das Duo war schon beim Final-Turnier in München im Juni aus persönlichen beziehungsweise gesundheitlichen Gründen nicht mehr zum Einsatz gekommen.

+++ Zu geringeren Bezügen: Basketball-Profi Günther verlängert in Ulm +++

07.07., 10:31 Uhr: Kapitän Per Günther hat seinen Vertrag bei Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm um ein Jahr verlängert. "Ich fühle mich so fit wie lang nicht mehr und sehe keinen Grund aufzuhören", sagte der 32 Jahre alte Günther, für den die Saison 2020/2021 somit bereits die 13. im Trikot der Ulmer wird. Aufgrund der finanziellen Folgen der Corona-Krise ist der Point Guard offenbar zu Gehaltseinbußen bereit. "Per hatte sofort Verständnis für unsere Situation", sagte Geschäftsführer Thomas Stoll: "Ihm ist klar, dass sich auch die Spielerverträge in der kommenden Saison an die wirtschaftlichen Gegebenheiten anpassen müssen." Günther sagte: "Der Verein ist in einer schwierigen Phase. Mit einem kleineren Vertrag und hoffentlich großen Leistungen kann ich hier am besten helfen."

+++ Göppingens Handballer Heymann erneut am Knie operiert +++

06.07., 11:28 Uhr: Die erhoffte Rückkehr von Nationalmannschaftskandidat Sebastian Heymann ins Mannschaftstraining von Handball-Bundesligist Frisch Auf Göppingen verzögert sich. Knapp neun Monate nach seinem Kreuzbandriss hat sich der 22 Jahre alte Rückraumspieler erneut am Knie operieren und Probleme am Meniskus beheben lassen. Wie der Bundesligist mitteilte, werde Heymann sechs Wochen kürzertreten. "Ich habe seit einigen Wochen gespürt, dass die Reha meines rechten Knies nicht optimal verläuft", sagte Heymann: "Ursächlich dafür war ein kleiner Defekt am Meniskus. Man hätte das auch konservativ ausheilen können, aber mit dem Eingriff haben wir mehr Sicherheit." Der Saisonauftakt in der Handball-Bundesliga ist für den 1. Oktober geplant.

+++ DEL-Start sechs Wochen später +++

03.07., 17:58 Uhr: Der Saisonstart der Deutschen Eishockey Liga (DEL) soll um sechs Wochen nach hinten verschoben werden. Wie das Magazin Eishockey News berichtet, plant die DEL statt Mitte September nun mit dem Wochenende 30. Oktober/1. November. Eine Bestätigung seitens der Liga werde kommende Woche erwartet. Hintergrund soll das bundesweite Verbot von Großveranstaltungen bis Ende Oktober sein. Zudem seien Einreisemodalitäten für US-Amerikaner nicht geklärt, was einen Trainingsstart Ende Juli unrealistisch erscheinen lasse. Die Saison 2019/20 hatte die DEL am 10. März aufgrund der Corona-Pandemie ohne Meister abgebrochen.

+++ MHP Riesen Ludwigsburg: Hukporti wechselt nach Litauen +++

03.07., 17:56 Uhr: Nachwuchshoffnung Ariel Hukporti (18) verlässt den deutschen Basketball-Vizemeister MHP Riesen Ludwigsburg und wechselt nach Litauen zu KK Nevezis Kedainiai. Das gab der Bundesligist am Freitag bekannt. Der Klub aus Kedainiai zahlte eine vertraglich fixierte Ablösesumme, der Center will dort den Sprung in die NBA schaffen. Hukporti, in Stralsund geboren, kam bereits für die deutsche U16- und U18-Nationalmannschaft zum Einsatz. Beim Finalturnier der Bundesliga in München machte er sechs von zehn Spielen. "Unser gesamtes Programm von der Porsche Basketball-Akademie bis hin zum Profiteam hat gerne die Extrazeit in der Halle verbracht, um ihm dabei zu helfen, sein ganz großes Ziel - den Sprung in die NBA - zu schaffen", sagte Ludwigsburgs Trainer John Patrick, "wir drücken ihm alle Daumen."

+++ Wegen Corona-Krise: Ulm löst Verträge mit Jerrett und Willis auf +++

03.07., 16:28 Uhr: Basketball-Bundesligist ratiopharm Ulm reagiert mit der Trennung von zwei Spielern auf die finanziellen Einschnitte durch die Corona-Krise. Wie der Playoff-Halbfinalist am Freitag mitteilte, seien die Verträge mit Center Grant Jerrett und Forward Derek Willis vorzeitig aufgelöst worden. "Das ist kein leichter Schritt, der uns insbesondere nach den großartigen Tagen in München sehr schwerfällt", sagte Geschäftsführer Thomas Stoll am Freitag mit Blick auf das Turnier in Bayern, bei dem Ulm erst im Halbfinale gegen die MHP Riesen Ludwigsburg ausgeschieden war. "Aber wir haben keine Wahl. Der Spielermarkt wird sich in diesem Sommer radikal ändern und ohne die für unseren Etat elementaren Zuschauereinnahmen können wir die laufenden Verträge nicht erfüllen." Bereits Ende März hatten die Schwaben mit einem Gehaltsverzicht und Kurzarbeit auf die Aussetzung des Spielbetriebs und die ausbleibenden Einnahmen reagiert. Geschäftsführer Andreas Oettel erklärte nun, der Verein werde "alles daransetzen, den Etat so schnell wie möglich wieder auf ein Niveau wie vor der Corona-Krise zu bringen. Die jetzt getroffenen Entscheidungen sind hart, aber nur so können wir sicherstellen, dass ratiopharm ulm auch in seiner 20. Saison wettbewerbsfähig bleibt".

+++ Mannheims Meisterspieler Kolarik beendet Eishockey-Karriere +++

02.07., 14:18 Uhr: Der langjährige Torjäger des deutschen Eishockey-Meisters Adler Mannheim, Chad Kolarik, hat seine Karriere aus "persönlichen Gründen" überraschend beendet. Der 34-jährige US-Amerikaner stand zuletzt in Diensten von Red Bull Salzburg in Österreich, er einigte sich nach Klubangaben mit RB einvernehmlich und wird nicht mehr nach Salzburg zurückkehren. In den drei Jahren in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) hatte Kolarik in 174 Einsätzen 163 Scorerpunkte und 75 Tore für die Adler erzielt. 2019 war der Stürmer mit Mannheim deutscher Meister geworden. In Salzburg hatte Kolarik in der letzten Saison in 51 Spielen 21 Treffer auf sein Konto verbucht.

+++ Eishockey: Bietigheim erhält keine Lizenz für DEL2 +++

01.07., 11:38 Uhr: Der Eishockeyklub Bietigheim Steelers hat keine Lizenz für die kommende Saison in der DEL2 erhalten. Dieser Beschluss sei im Aufsichtsrat einstimmig gefallen, teilte die DEL2 mit. Im Lizenzprüfungsverfahren habe der Klub die geforderte wirtschaftliche Leistungsfähigkeit innerhalb der Fristen nicht nachweisen können. Den Steelers steht der Rechtsweg vor dem Schiedsgericht der Deutschen Eishockey Liga (DEL) frei. Den anderen 13 sportlich qualifizierten Klubs wurde die Lizenz für die Spielzeit 2020/2021 erteilt.

+++ Erster Neuzugang: Merlins Crailsheim verpflichten Bell-Haynes +++

30.6., 17:56 Uhr: Der Kanadier Trae Bell-Haynes ist der erste Neuzugang der Merlins Crailsheim für die neue Saison. Wie der Basketball-Bundesligist mitteilte, kommt der 24-jährige Point Guard von den Helsinki Seagull. Er war 2018 nach Frankfurt zu den Fraport Skyliners gekommen und hatte weitere Engagements in der NBA Summerleague und in Kanada, bevor er nach Finnland ging.

+++ Ex-Ironman-Weltmeister Kienle stürzt mit dem Rad: Schlüsselbeinbruch +++

30.6., 12:16 Uhr: Sebastian Kienle hat einen schweren Sturz mit Galgenhumor genommen. Der Ironman-Weltmeister von 2014 stürzte im Höhentrainingslager in der Schweiz mit dem Rad und verletzte sich. "Immer noch keine Rennen in Sicht? Ein perfekter Zeitpunkt, sich das Schlüsselbein zu brechen", schrieb Kienle am Dienstag bei Facebook. Der Profi-Triathlet aus Mühlacker war nach eigenen Angaben mit dem Vorderrad vor einer Baustelle auf Rollsplit weggerutscht. Bereits zweieinhalb Stunden nach dem Sturz sei er operiert worden, schrieb Kienle, der am kommenden Montag 36 Jahre alt wird. Und es sehe nach dem Eingriff ganz gut aus. In diesem Jahr konnten noch keine Wettkämpfe wegen der Coronavirus-Pandemie stattfinden. Jüngst wurde auch die EM in Frankfurt/Main endgültig abgesagt. Anfang September ist zumindest der Ironman Hamburg geplant. Die WM auf Hawaii, die traditionell immer Mitte Oktober steigt, wurde auf Februar kommenden Jahres verschoben.

+++ Ex-Olympiasiegerin Welte kandidiert für Amt beim LSB +++

29.06., 17:37 Uhr: Die ehemalige Bahnradsportlerin Miriam Welte stellt sich bei der Mitgliederversammlung des Landessportbundes Rheinland-Pfalz am 31. Oktober als Vizepräsidentin Sport zur Wahl. Die 33-jährige Olympiasiegerin und Weltmeisterin wurde vom Präsidium einstimmig vorgeschlagen. Die gebürtige Kaiserslauterin würde bei einer Wahl auf Jürgen Borchert folgen, der sein Amt aus beruflichen Gründen zur Verfügung stellt.

+++ SG BBM Bietigheim verlängert mit Ex-Nationalspielerin Loerper +++

26.06., 11:22 Uhr: Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag mit Rückraumspielerin Anna Loerper um ein Jahr verlängert. Das gaben die Schwaben am Freitag bekannt. Die langjährige Kapitänin der deutschen Nationalmannschaft spielt seit Januar 2018 in Bietigheim. "Ihre Verpflichtung damals war ein absoluter Glücksfall sowie Volltreffer. Anna verkörpert eine international erfahrene Vollbluthandballerin, eine herausragende Persönlichkeit und wir sind froh, weiter auf ihre Qualitäten setzen zu können", sagte Sportdirektor Gerit Winnen über die 35-Jährige.

+++ SG BBM Bietigheim verlängert mit Handball-Torhüterin Salamakha +++

24.06., 13:15 Uhr: Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den Vertrag mit Torhüterin Valentyna Salamakha um ein Jahr verlängert. Der neue Kontrakt der 34-jährigen Ukrainerin läuft bis zum 30. Juni 2021. Salamakha steht seit 2016 im Tor der SG und gewann in dieser Zeit unter anderem zweimal die deutsche Meisterschaft mit dem Klub.

+++ Knieverletzung im Training: Ludwigshafens Dippe beendet seine Karriere +++

24.06., 10:21 Uhr: Handball-Bundesligist Eulen Ludwigshafen muss ab sofort auf die Dienste von Kai Dippe verzichten. Der 27 Jahre alte Kreisläufer hat sich im Training eine schwere Knieverletzung zugezogen und muss deshalb seine Karriere beenden. Er soll dem Verein aber in anderer Funktion erhalten bleiben.

+++ Tischtennis: Cheftrainer Mazunov verlässt Ochsenhausen +++

23.06., 17:14 Uhr: Cheftrainer Dmitrij Mazunov verlässt den deutschen Tischtennis-Vizemeister TTF Liebherr Ochsenhausen und wechselt zur neuen Saison zum Liga-Konkurrenten TTC Neu-Ulm. Das gab der Verein am Dienstag bekannt. Nachfolger des 49-Jährigen wird Fu Yong, der auch schon zuvor dem Trainer-Team des TTF angehörte.

+++ Reitturnier in Donaueschingen steigt in abgespeckter Form +++

22.06., 14:54 Uhr: Die 64. Auflage des internationalen Fürstenberg Gedächtnisturniers in Donaueschingen wird wegen der Corona-Pandemie nur in abgespeckter Form stattfinden. Vom 28. bis 30. August werden nur noch die Dressurreiter erwartet. "Wir werden ein ausgezeichnetes Starterfeld mit Spitzenreitern und -pferden haben", sagte Veranstalter Kaspar Funke. Ob oder wie viele Zuschauer zugelassen werden, konnte er noch nicht sagen. Fest steht, dass die Veranstaltung nicht im Haupt-, sondern im kleineren Dressurstadion stattfinden wird. Dort soll 2021 auch die Europameisterschaft der U-25-Dressurreiter steigen.

+++ Bühler Volleyballer verpflichten Nationalspieler Kronthaler +++

22.06., 14:35 Uhr: Die Volleyball Bisons Bühl verstärken sich zur kommenden Saison mit dem österreichischen Nationalspieler Niklas Kronthaler. Der 1,94 Meter große Außenangreifer spielte zuletzt in Unterhaching. "In seiner letzten Saison hat er nochmal einen Sprung gemacht", sagte Bühls Trainer Alejandro Kolevich über den 26-Jährigen: "Seine Stärken liegen in einem schnellen Angriffsspiel und den präzisen Annahmen."

+++ Handball: Nationalspielerin Braun verlängert in Bietigheim +++

17.06., 14:35 Uhr: Handball-Bundesligist SG BBM Bietigheim hat den zum Saisonende auslaufenden Vertrag der deutschen Nationalspielerin Kim Braun um ein Jahr plus Option auf eine weitere Saison verlängert. Die 23 Jahre alte Linksaußen geht somit in ihre dritte Spielzeit bei der SG.

+++ Allianz MTV Stuttgart verpflichtet Bulgarin Todorova +++

17.06., 10:55 Uhr: Volleyball-Bundesligist Allianz MTV Stuttgart hat die bulgarische Nationalspielerin Mira Todorova verpflichtet. Die 26-Jährige soll Martina Samadan ersetzen, die nach Italien wechselt. Vergangene Saison ging sie für den RC Cannes ans Netz. "Sie ist eine erfahrene Mittelblockerin, die auch eine unglaubliche Blockhöhe von drei Metern mit sich bringt. Auch ihr Stammplatz in der Nationalmannschaft spricht für sich und ihre Qualität", sagt Sportdirektorin Kim Renkema über Todorova.

+++ Ludwigsburg verliert gegen Berlin - Viertelfinale gegen München +++

15.06., 22:24 Uhr: Die MHP RIesen Ludwigsburg mussten sich in einem hochklassigen und spannenden Duell im letzten Gruppenspiel gegen Alba Berlin mit 89:97 geschlagen geben. Die Ludwigsburger müssen nun im Viertelfinale gegen die Münchner antreten. Das Hinspiel gegen den Titelverteidiger steht schon am Mittwochabend (20.30 Uhr) auf dem Programm. In einer spannenden und umkämpfen Partie waren Marcus Eriksson und Luke Sikma mit je 15 Punkten die erfolgreichsten Werfer der Hauptstädter. Bei den Ludwigsburgern erzielte Tim Wimbush sogar 30 Zähler und egalisierte damit den bisherigen Turnierrekord.

Die Frankfurt Skyliners, die am Montag spielfrei hatten, sind als Vierter der Gruppe ebenfalls in den Play-offs und treten gegen ratiopharm Ulm an

+++ Frankfurt und Ulm auf vorläufiger Liste für Basketball-Eurocup +++

15.06., 18:47 Uhr: Die Basketball-Bundesligisten Fraport Skyliners Frankfurt und ratiopharm Ulm stehen auf der vorläufigen Teilnehmerliste für den Eurocup in der kommenden Saison. Das teilten die Organisatoren des Wettbewerbes am Montag mit. Demnach soll die neue Spielzeit im von der Euroleague organisierten Eurocup am 30. September beginnen. Die Auslosung der Vorrunden-Gruppen soll am 10. Juli stattfinden. In der Euroleague wird die Bundesliga wie in dieser Saison durch Bayern München und Alba Berlin vertreten sein. Da die Spielzeit 2019/20 wegen der Coronavirus-Pandemie abgebrochen wurde, erhalten alle teilnehmenden Clubs einen Startplatz für die neue Runde.

+++Ulm feiert vierten Sieg ungeschlagen in Final-Playoffs+++

14.06., 17:18: Die Basketballer von ratiopharm Ulm gehen beim Bundesliga-Finalturnier ungeschlagen in die Playoffs. Die Mannschaft von Coach Jaka Lakovic feierte am Sonntag in München ein souveränes 89:66 (39:33) über die BG Göttingen und damit den vierten Sieg im vierten Spiel der Vorrundengruppe A. Als Spitzenreiter treffen die Ulmer im Viertelfinale am Mittwoch auf den Vierten der Gruppe B.

+++ Champions Hockey League terminiert: Mannheim spielt am 7. Oktober +++

12.06., 17:13 Uhr: Die genauen Termine für das Sechzehntelfinale der Champions-Hockey-League (CHL) stehen fest. Demnach starten die Adler Mannheim am 7. Oktober (20 Uhr) mit einem Auswärtsspiel in Grenoble in die erste K.o.-Runde der Königsklasse. Das Rückspiel gegen die Franzosen soll eine Woche später in Mannheim stattfinden. "In der K.o.-Phase kann schon nach dem ersten Aufeinandertreffen eine Vorentscheidung gefallen sein. Wir werden uns bestens vorbereiten, um von der ersten Minute an voll da zu sein", sagte der Coach des achtmaligen deutschen Meisters, Pavel Gross.

+++ Hoffnung für Hockenheim: Mehr Europa-Rennen laut Brawn denkbar +++

12.06., 08:55 Uhr: Neue Hoffnung für Hockenheim: Die Formel 1 könnte in diesem Jahr doch noch in Deutschland Halt machen. "Es ist möglich, die Saison in Europa um ein oder zwei Rennen zu verlängern, wenn es erforderlich sein sollte", sagte Ross Brawn, Sportchef der Königsklasse. Hintergrund ist, dass geplante Läufe außerhalb Europas unter anderem wegen hoher Corona-Infektionszahlen oder Einreisebestimmungen auf der Kippe stehen. Zuletzt hatte die Formel 1 die ersten acht Rennen terminiert, Hockenheim wurde dabei nicht berücksichtigt.

+++ Ludwigsburger Ariel Hukporti will 2021 am NBA-Draft teilnehmen +++

10.06., 15:24 Uhr: Basketball-Nachwuchsstar Ariel Hukporti will im kommenden Jahr am NBA Draft teilnehmen. "Mein Plan ist es, mich 2021 für den NBA Draft anzumelden", sagte Hukporti am Mittwoch in München. Der 18 Jahre alte Profi von den MHP Riesen Ludwigsburg gilt als eines der größten Talente im deutschen Basketball. Der Power Forward mit togolesischen Wurzeln hat schon jetzt das Interesse zahlreicher Scouts in den USA geweckt.

Beim prestigeträchtigen Basketball Without Borders Global Camp, das alljährlich rund um das Allstar Game der NBA stattfindet und bei dem sich die besten ausländischen Talente mit den stärksten aus den USA messen, wurde Hukporti im Februar zum wertvollsten Spieler (MVP) ausgezeichnet.

+++ Formel E: Wehrlein verlässt Mahindra +++

08.06., 18:50 Uhr: Rennfahrer Pascal Wehrlein und der Formel-E-Rennstall Mahindra Racing gehen ab sofort getrennte Wege. Dies teilte der 25-Jährige am Montag bei Instagram mit. Eine offizielle Bestätigung des indischen Rennstalls stand zunächst aus. "Von heute an werde ich nicht mehr Teil von Mahindra Racing sein", schrieb der DTM-Champion von 2015 und einstige Formel-1-Pilot: "Es lag in meinem Interesse, die Saison zu beenden, aber die Situation ließ dies nicht zu. Ich kann nicht viel zu meiner Zukunft sagen, halte euch aber auf dem Laufenden. Wir sehen uns bald auf der Strecke." Fachmedien berichteten in den vergangenen Tagen über einen sich anbahnenden Wechsel des Worndorfers innerhalb der Elektro-Rennserie zu Porsche. Dort soll Wehrlein zur kommenden Saison angeblich den Schweizer Neel Jani ablösen und an der Seite des Duisburgers Andre Lotterer starten. Die Formel-E-Saison ist seit März wegen der Corona-Pandemie unterbrochen, sie soll aber Anfang August wieder aufgenommen werden. Nach Informationen der BZ und der Bild sind vom 5. bis 12. August vier bis sechs Rennen ohne Zuschauer am früheren Flughafen Tempelhof geplant.

+++ Alina Reh läuft Topzeit bei Straßenrennen-Comeback in Berlin +++

07.06., 14:10 Uhr: Der deutsche Straßenlaufsport ist zurück. Bei einem Rennen über 10 Kilometer sorgte Alina Reh am Sonntag in Berlin für eine international hochklassige Leistung. Die 23-Jährige vom SSV Ulm stürmte auf einer flachen Pendelstrecke zu einer Zeit von 31:26 Minuten. Damit verpasste sie bei regnerischen Bedingungen ihre eigene Bestzeit um nur drei Sekunden.

Reh zeigte einmal mehr, dass sie das Potenzial hat, den deutschen Rekord von Irina Mikitenko (30:57 Minuten) zu brechen. In der aktuellen Jahresweltbestenliste belegt sie mit ihrer Berliner Zeit den siebten Platz. "Es war eine schöne Erfahrung, wieder ein Rennen laufen zu können", sagte die EM-Vierte über 10 000 Meter von 2018. "Ich bin zufrieden mit der Zeit, obwohl ich ursprünglich ein Ergebnis im Bereich von 31:00 Minuten erreichen wollte."

Nachdem in den ersten Monaten des Jahres einige hochklassige 10-Kilometer-Rennen stattgefunden hatten, war der «Berlin 10k Invitational» das erste Rennen weltweit seit Beginn der Corona-Pandemie mit international relevanten Zeiten. Auch Katharina Steinruck (Eintracht Frankfurt) bot eine starke Leistung. Die Marathon-Spezialistin lief in 32:41 Minuten auf Rang zwei und verfehlte ihre Bestzeit um lediglich zwei Sekunden.

+++ Rhein-Neckar Löwen holen Esten Mait Patrail aus Hannover +++

05.06., 16:50 Uhr: Handball-Bundesligist Rhein-Neckar Löwen verstärkt sich zur kommenden Saison mit Rückraumspieler Mait Patrail. Der 32 Jahre alte Este kommt vom Ligarivalen TSV Hannover-Bergdorf und erhält einen Vertrag bis Juni 2021, wie die Mannheimer am Freitag mitteilten. "Er wird uns auf Anhieb im Angriff und in der Abwehr schon aufgrund seiner Erfahrung weiterhelfen", sagte der Sportliche Leiter der Löwen, Oliver Roggisch. Patrail erklärte: "Ich hatte die vergangenen Jahre eine tolle Zeit in Hannover, aber jetzt freue ich mich auf die neue Herausforderung und mache damit einen weiteren Schritt in meiner Karriere". Er ist nach Albin Lagergren (Magdeburg) der zweite Neuzugang des deutschen Meisters von 2016 und 2017.

+++ Ex-Nationalspieler Späth wechselt von TVB Stuttgart nach Porto +++

05.06., 16:30 Uhr: Der frühere Nationalspieler Manuel Späth verlässt den Handball-Bundesligisten TVB Stuttgart und wechselt zum portugiesischen Meister FC Porto. "Mit dieser neuen Herausforderung geht für mich nicht nur sportlich, sondern auch privat ein Traum in Erfüllung, und wir sind schon sehr gespannt auf das tolle Abenteuer in Portugal", schrieb der 34 Jahre alte Kreisläufer auf Facebook. Späth gewann mit FA Göppingen viermal den EHF-Cup (2011, 2012, 2016, 2017), bevor er 2017 nach Stuttgart wechselte. In Porto wartet auf ihn nach insgesamt 14 Jahren Bundesliga das Debüt in der Champions League.

+++ Losglück für Mannheimer Adler bei Champions-League-Auslosung +++

03.06., 19:31 Uhr: Die Teilnehmer der Deutschen Eishockey Liga (DEL) haben bei der Champions-League-Auslosung mehrheitlich anspruchsvolle Gegner zugelost bekommen. Einzig die Adler Mannheim sind gegen Grenoble aus Frankreich Favorit. Der EHC Red Bull München, der 2019 als erster deutscher Club das Endspiel erreicht hatte, bekommt es in der ersten K.o.-Runde mit dem 17-fachen finnischen Meister Tappara Tampere zu tun. Die Straubing Tigers bekamen bei ihrer ersten Teilnahme am Mittwochabend Servette Genf zugelost. Die Eisbären Berlin sind gegen den ersten Champions-League-Sieger Lulea HF aus Schweden klarer Außenseiter.

Wegen der Corona-Krise gibt es in diesem Jahr keine Vorrunde, die Champions League soll bei ihrer siebten Auflage direkt mit der K.o.-Runde starten. Unter welchen Bedingungen dies möglich ist, ist indes noch ungewiss. Auch ob wie geplant am 6. und 7. Oktober gespielt werden kann, ist unklar.