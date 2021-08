Jeder kennt Fußball - und jeder kennt Golf. Aber die wenigsten wissen was Fußballgolf ist. Die Karlsruherin Laura Rolli hat die Sportart für sich entdeckt und im Juli ihren größten internationalen Erfolg gefeiert.

Der Jubel war riesig, als Laura Rolli bei der Fußballgolf-WM in Tschechien den Ball mit einem letzten Kick im Loch versenkte. Sie ist Weltmeisterin - und das gleich zwei Mal: Im Einzel und im Doppel. "Gerechnet hab ich damit nicht, gewünscht hab ich's mir natürlich", erzählt die Karlsruherin. "Dass es gleich zwei Mal klappt ist umso schöner."

Eine Mischung aus Fußball und Golf

Wenn Laura Rolli erzählt, dass sie Weltmeisterin im Fußballgolf ist, kommt fast immer die Frage: "Fußballgolf, was ist das denn?" Die Antwort: Es ist ganz einfach die Mischung aus beiden Sportarten. Wie im Golf gibt es einen Kurs mit 18 Loch, wie beim Minigolf ist der mit verschiedenen Hindernissen gespickt und wie beim Fußball wird der (Fuß-)Ball mit einem Schuss ins Ziel befördert. Der Golfschläger ist in dem Fall der Fuß. Wer sich so eine Sportart ausdenkt? Die Schweden. In den 80er-Jahren entstanden dort die ersten Fußballgolfanlagen.

Lauras Freund betreibt Fußballgolfanlage in Kandel

Mittlerweile gibt es ein paar davon auch in Deutschland, zum Beispiel in Kandel. Seit Anfang August betreibt Lauras Freund Sven Mayer die Anlage dort - nicht nur um Laura perfekte Trainingsbedingungen zu schaffen, sondern auch, weil der ebenfalls passionierte Fußballgolfer sein Hobby zum Beruf machen wollte: "Wir wollten uns auch mal selbst verwicklichen" sagt Mayer, "und eigene Ideen, die wir auf den ganzen Anlagen gesammelt haben, umsetzen". Zu diesen Ideen zählt zum Beispiel ein alter Traktorreifen, durch den man den Ball spielen muss. Oder der sogenannte "Bottich" - eine aufrechtstehende Betonröhre, in die der Ball gelupft werden soll.

Laura Rolli ist dreifache Deutsche Meisterin

Die Anlage ist aber nicht nur etwas für Profis - viele Familien und Freundesgruppen kommen hier vorbei und spielen eine Runde. Fußballgolf statt Minigolf. So kam auch Laura Rolli zu dem Sport. Vor gerade einmal sechs Jahren war sie mit ihrem Freund und der Familie auf einem Ausflug auf einer Fußballgolfanlage und wollte danach nicht mehr damit aufhören. Das Laura Talent hat, zeigte sich schnell. Bei ihrem ersten Wettkampf, den Deutschen Meisterschaften, belegte sie überraschend Platz drei - in den Jahren darauf folgten insgesamt drei Deutsche-Meister-Titel, außer im letzten Jahr, da hat es "nur" für Platz Zwei gereicht. Bei den kommenden Meisterschaften im September will Laura Rolli den Titel aber unbedingt wieder zurückholen.

Fußballgolf als neue Trendsportart

Dafür trainiert sie nicht nur auf der Anlage in Kandel, sondern auch mit ihrem Verein - dem Fußballgolfclub Rhein-Neckar. Im Fußballgolf gibt es neben den Einzel-Wettbewerben auch Team-Wettkämpfe und einen richtigen Liga-Betrieb - auch wenn es in Deutschland bisher nur acht Vereine gibt. Das könnte sich demnächst aber ändern, denn Fußballgolf ist ein Sport, der im Kommen ist, bestätigt Laura Rolli. Der Grund dafür: Egal ob jung oder alt - alle können mitmachen. Fußballvorerfahrung braucht man übrigens keine - die hat selbst Laura Rolli nicht. Und die ist immerhin die Weltmeisterin.