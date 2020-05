Die Corona-Pause ist vorbei, die Bundesliga steht kurz vor dem Re-Start. Auch für SWR Sport-Reporterin Julia Metzner hat der kommende Spieltag einige Neuerungen parat. So bereitet sie sich auf das Geisterspiel in Hoffenheim vor.

Nach zehn Wochen Pause ist es wieder so weit: Auch für SWR Sport-Reporterin Julia Metzner geht mit dem "Geisterspiel" zwischen 1899 Hoffenheim und Hertha BSC die Bundesliga wieder los. Der Re-Start nach der Corona-Pause bringt viel Neues mit sich. Vor der Gespenster-Kulisse hat die 45-Jährige jedoch keine Angst. Sie sei es von ihren Einsätzen beim Frauenfußball gewöhnt, in Stadien mit kleiner Kulisse zu reportieren, erzählt sie augenzwinkernd.

Julia Metzner über ihre Geisterspiel-Premiere als ARD-Reporterin

Erst das Fieber-Thermometer, dann die Startelf

Es seien eher die umfangreichen Corona-Sicherheitsvorgaben, die den kommenden Spieltag für Julia Metzner zu etwas ganz Besonderem machen. Viele Formulare müssen ausgefüllt werden. Sie hat noch keine Ahnung, wo genau sie in der Hoffenheimer Arena für die Radio-Reportage sitzen wird und über welche Wege sie zu ihrem Mikro kommt. Aber sie weiß, wo ihr Fieberthermometer ist. Das muss schon morgens früh parat liegen. Denn bevor die Reporterin am Samstagvormittag Richtung Sinsheim aufbricht, muss sicher sein, dass sie keine Corona-Symptome aufweist. Nur mit einer normalen Körpertemperatur darf Julia Metzner anreisen, an der Arena wird dann erneut die Temperatur gemessen.

"Bislang hatte ich in der Vorbereitung auf dieses Spiel vorwiegend Papiere wie 'Vorgabe für die häusliche, private Hygiene im Alltag und am Spieltag' ganz oben auf dem Stapel liegen gehabt. Die Papiere mit den letzten Startaufstellungen der Teams liegen noch ganz unten", sagte die Fußball-Reporterin, die seit 2007 für die ARD arbeitet, am Donnerstag.

Angst oder Vorfreude?

Die Spannung steigt also bis zum Wochenende. Die Vorfreude ist jedoch begrenzt: "Also ich würde lügen, wenn ich sage, ich habe mich die letzten Wochen immer 100 Prozent danach gesehnt, dass es endlich wieder losgeht, weil ich schon so meine Bedenken habe." Sie sei gespannt, ob Spieler und Vereine das DFL-Konzept tatsächlich so ernst nehmen, wie behauptet wird. "Aber am Ende ist es mein Beruf, und den darf ich wieder ausüben."

