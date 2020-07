Vor dreißig Jahren am 8. Juli 1990 liegt sich das ganze Land in den Armen. Deutschland wird in Rom zum dritten Mal Fußball-Weltmeister. Darunter der gebürtige Pfälzer und frühere Waldhof-Spieler Jürgen Kohler. SWR Sport hat mit der Verteidiger-Legende zurückgeblickt.

Es ist ein unvergesslicher Tag. So viele Erinnerungen. Andy Brehme versenkt im WM-Finale gegen Argentinien (1:0) in der 85. Minute den entscheidenden Elfmeter mit rechts, scharf und flach ins linke Eck. Jürgen Klinsmann, Rudi Völler, Stefan Reuter, Pierre Littbarski und Guido Buchwald begraben überglücklich den Siegtorschützen unter sich. Der Kapitän Lothar Matthäus reckt wenig später inmitten der deutschen Jubeltraube den Weltpokal in den römischen Himmel. Und Teamchef Franz Beckenbauer flaniert im größten Freudentaumel gedankenverloren durch das Olympiastadion. Die frischgekrönten Weltmeister kommen siegestrunken in die Kabine. Und dann hat Jürgen Kohler einen Filmriss.

"Wahrscheinlich war ich stockevoll"

"Wenn sie mich fragen, wie ich in den Bus gekommen bin - ich weiß das gar nicht mehr. Wahrscheinlich war ich stockevoll", flachst der heute 54-Jährige im Gespräch mit SWR Sport: "Ich kann mich nur noch dran erinnern, dass drei, vier Magnumflaschen Champagner leer in der Kabine standen."

Vom Spiel weiß der in Lambsheim in der Pfalz geborene Kohler aber noch alles. Das Finale gegen Argentinien ist von Seiten der Südamerikaner eine ruppige Angelegenheit. Jürgen Kohler erlebt es am eigenen Leib. Er wird von seinem Gegenspieler Gustavo Dezzotti kurz vor Ende der Partie am Hals gepackt und umgerissen. Das Team um Superstar Diego Maradona hat sich nicht im Griff. Sieht zweimal Rot.

Argentinische Provokationen fruchten nicht

Jürgen Kohler schaut auf dem Feld in frustrierte Augen der Argentinier, weil "die natürlich auch gemerkt haben, dass ihre ganze Provokation auf dem Spielfeld uns gegenüber überhaupt gar nicht fruchten". Kohler erklärt weiter, dass die Argentinier keine Chance hatten ihr Spiel den Deutschen aufzuzwingen, sondern "wir haben es genau umgedreht gemacht, haben unser Spiel denen aufgezwungen".

Es ist ein einseitiges Finale. Argentinien hat keine echte Torchance. Deutschland wird seiner Favoritenrolle gerecht. Guido Buchwald hat Dribbelkünstler Diego Maradona voll im Griff. Die Deutschen haben viele gute Möglichkeiten, um in Führung zu gehen, aber es ist dann ein unberechtigter Elfmeter an Rudi Völler, der den Weg zum Titel ebnet.

Volles Vertrauen in Brehme

"Als der Elfmeter dann gepfiffen wurde, war mir klar, dass wir dann auch Weltmeister sind", beschreibt Kohler die Situation vor dem entscheidenden Strafstoß. Kohler hat damals hundertprozentiges Vertrauen in den Schützen Andreas Brehme. Der Rest ist Geschichte. Brehme schießt Deutschland zum WM-Titel.

Der Jubel kennt kein Ende mehr und die Feierlichkeiten auch nicht. Nach einer kurzen Nacht landen Jürgen Kohler und die Nationalmannschaft am nächsten Tag in Frankfurt. 50.000 Fans warten am Römer auf die Weltmeister. "Das war dann schon atemberaubend. Das sind bleibende Erlebnisse. Die vergisst man nicht, die sind ja eingebrannt in das Gehirn."

Vor dreißig Jahren, am 8. Juli wird Deutschland Weltmeister. Für Jürgen Kohler ein, mit Ausnahmen, unvergesslicher Tag.