Der Sport ist gesamtgesellschaftlich fest verankert. Er gibt Halt, Motivation und vielen Menschen in Deutschland auch einen Arbeitsplatz. Politiker fordern, dass der Sport sich in Zeiten der Corona-Krise hinten anstellen muss. Doch wird dabei nicht ein wichtiger Aspekt ignoriert?

"Bundesliga mit Publikum uns Fans wird mit das Letzte sein, was wir wieder öffnen", sagte Christian Lindner kürzlich in Bezug auf die Auswirkungen der Corona-Krise. Mit dieser Aussage dürfte der FDP-Chef wohl nicht nur Millionen Fußball-Fans einen Schrecken eingejagt haben, sondern auch viele Menschen, die mit Sport unmittelbar oder mittelbar ihr Geld verdienen. Denn Sport ist neben reinem Geschehen auf dem Platz auch eine Triebfeder auf dem deutschen Arbeitsmarkt.

Eine Million der Beschäftigten in Deutschland weisen Sportbezug auf

"Knapp drei Prozent der Erwerbstätigen in Deutschland weisen einen Sportbezug auf", sagt Marcel Fahrner. Er ist akademischer Oberrat am Institut für Sportwissenschaft in Tübingen und beschäftigt sich seit Jahren mit Fragen der Sportökonomie. "Das sind über eine Million Beschäftigte".

Allein rund 60.000 Jobs rund um Bundesliga und 2. Liga

Diese arbeiten vor allem Dienstleistungsbereich und im Handel. Und auch im Bereich der "Millionäre in kurzen Hosen", wie Profi-Fußballer der Top-Ligen oft genannt werden, sind es nicht nur diese, deren Konto davon abhängig ist, ob ein Spiel angepfiffen wird oder nicht. Laut dem DFL-Wirtschaftsreport 2020 gibt es im Bereich der Bundesliga und 2. Bundesliga etwa 60.000 Beschäftigungsverhältnisse. Eingerechnet sind dort auch Jobs in Bereichen wie Gastronomie, Hotellerie oder auch Medien.

Sport als Wirtschaftsfaktor - rund zwei Prozent des Bruttoinlandsprodukts

Die Bedeutung des Sports auf der sozioökonomischen Ebene wird laut Fahrner auch durch das Bruttoinlandsprodukt deutlich: "Sport stellt in Deutschland ohne Zweifel einen wichtigen Wirtschaftsfaktor dar, der gut 2 Prozent zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) beiträgt." Aus dem "Sportsatellitenkonto 2016", das sich mit der ökonomischen Bedeutung des Sports befasst, geht hervor, dass der Beitrag des Sports zum Bruttoinlandsprodukt im Jahr 2016 etwa 2,3 Prozent betrug.

"Sport lässt sich dabei als vielfältige Querschnittsbranche beschreiben", sagt Fahrner. Ob Sportvereine und -verbände, Sportartikelhersteller und die staatliche Sportverwaltung oder ökonomische relevante Bereiche, "die Sport als Vorleistung nutzen, etwa Unternehmen des Sportmarketing, Medien- und Tourismusorganisationen oder Reha-/Gesundheitseinrichtungen." Reha- und Gesundheitseinrichtungen, die oft von älteren Menschen besucht werden.

Jeder Dritte in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz im Sportverein

Alleine in Baden-Württemberg und Rheinland-Pfalz ist rund jeder dritte Einwohner Mitglied in einem Sportverein. In Baden-Württemberg sind es es 3,7 Millionen Menschen in gut 11.000 Vereinen, in Rheinland-Pfalz rund 1,4 Millionen Menschen in 6.000 Vereinen.

Was passiert mit der Psyche, wenn Rituale wegbrechen?

Sport gibt vielen Menschen mentalen Halt und ist Ritual, weiß auch Patrik Zimmermann, Leiter Kommunikation des baden-württembergischen Landessportverbands. Ihm kommt der psychologische Anteil in der aktuellen Debatte um wirtschaftliche Folgen und Verluste zu kurz: "Wie wichtig ist denn den 60-,70-, oder 80-Jährigen der wöchentliche Ausflug in die Sportgruppe? Was macht das mit der Psyche dieser Menschen? Hat das nicht viel größere Folgeschäden?" Sport als Kulturgut spiele laut Zimmermann eine viel größere Rolle als das reine sportliche Geschehen.

Welche Auswirkungen hat nun die Corona-Krise?

Sollten die aktuellen Einschränkungen hinsichtliche der körperlichen Distanz und die Maßnahmen zum Infektionsschutz weiterhin Bestand haben, dürfte sich das auf den Sport als Kulturgut und die Psyche der Menschen weiter stark auswirken. Wirtschaftlich, so ist sich Fahrner von der Uni Tübingen sicher, ist der Sport und im Speziellen "sportbezogene Güter und Dienstleistungen gesamtgesellschaftlich so fest verankert, dass es mittel- und langfristig wieder eine entsprechende Nachfrage geben wird".

Es zeigt sich: Sport ist einerseits Wirtschaftfaktor, er definiert sich aber auch über Gesellschaft, Gemeinschaft und Solidarität. Am Sport hängt mehr als nur die Konten der Großklubs, Verbände und Fußball-Millionäre. Diese Grundsäulen treten in der aktuellen Corona-Debatte um Spielpläne, verschobene Events und verlorene Millionen aber oft in den Hintergrund.