Bis Pfingsten müssen sich Fitnessliebhaber noch gedulden – erst dann dürfen die Studios in Baden-Württemberg wieder öffnen. Vorher müssen allerdings zahlreiche Hygienemaßnahmen umgesetzt werden.

Im Stufenplan zurück zur Normalität

Erleichtert reagierten viele Sportler Baden-Württembergs auf die Lockerungen, die Bund und Länder am 6. Mai beschlossen haben. Leichtathleten, Tennis- und Golfspieler können bald wieder ihrer Leidenschaft nachgehen – die Fitnesswelt muss dagegen weiter warten.

In fünf Stufen will Baden-Württemberg das gesellschaftliche Leben wieder hochfahren. Dafür hat die Landesregierung einen neuen Plan ausgearbeitet. Am 11. Mai beginnt Stufe 1 – damit ist kontaktloser Breitensport an der frischen Luft wieder erlaubt.

Fitnessstudios öffnen erst im Juni

Fitnessstudios sind erst in Stufe 4 an der Reihe. Diese tritt nach dem Pfingstwochenende, also Anfang Juni in Kraft. Damit allerdings wieder trainiert werden kann, müssen die Sportler strenge Hygienevorschriften einhalten.

"Wir werden uns auf extreme Veränderungen einstellen müssen", sagt Alex Stampoulidis dem SWR. Er ist Vorsitzender des Fitnessverbandes Baden-Württemberg und glaubt, dass die Einschränkungen lange anhalten werden: "Der Betrieb wird nicht wie vorher stattfinden – und das mit Sicherheit für eine ganze Weile."

Vorschriften sollen Hygiene sichern

Die erfolgreiche Wiederöffnung der Fitnessbranche steht und fällt mit den neuen Hygieneauflagen. Werden sie nicht eingehalten, könnten die Studios ganz schnell wieder zu haben. Doch was genau können die Fitnesssportler des Südwestens erwarten? "Wir werden definitiv mit Maske trainieren müssen", meint Stampoulidis. Das sei zwar nicht optimal, aber immerhin besser als gar kein Training.

Alex Stampoulidis betreibt selbst auch ein Studio. Er weiß, welche Neuerungen auf ihn und die Branche zukommen: "Es muss an jedem Trainingsgerät Desinfektionsmittel geben, damit man es nach der Nutzung direkt reinigen kann." Eine Aufgabe, die die Sportler selbst übernehmen müssen. Außerdem sollte es überall Einmalhandschuhe geben und die gesamten Anlagen regelmäßig gelüftet werden.

Auch in Sachen Sicherheitsabstand müssen die Betreiber im wahrsten Sinne des Wortes umstellen: Zwischen den Trainingsstationen muss der Mindestabstand von 1,50 Meter eingehalten werden. Im Weg stehende Fitnessgeräte müssen dann entweder entfernt oder abgesperrt werden. "Natürlich müssen aber Bereiche wie die Umkleidekabinen, Duschen oder Saunen noch geschlossen bleiben", erklärt Stampoulidis. Dort könnten die Studiobetreiber die Hygienevorschriften nicht gewährleisten.

Stampoulidis: "Wir müssen die Sache ernst nehmen"

Für die Fitnesswelt hat Stampoulidis einen Ratschlag, den viele vermutlich nicht mehr hören können: "Wir müssen jetzt einfach geduldig sein und uns optimal auf die Wiederöffnung vorbereiten." Eine Alternative scheint es aber zur Zeit auch nicht zu geben.

Trotzdem hofft der Vorsitzende des Fitnessverbandes, dass Baden-Württembergs Fitnesssportler die neuen Vorschriften akzeptieren. "Wir müssen das ernst nehmen und alles versuchen, um die Infektionsgefahr einzudämmen", so sein Appell.