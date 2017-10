Amtsgericht | Stuttgart Haftstrafen nach Prügelattacke auf Großkreutz

Langes Warten auf den Weltmeister: Am Ende blieb Fußballprofi und Prügelopfer wie von vielen erwartet Kevin Großkreutz dem Stuttgarter Prozess ganz und gar fern, in dem zwei junge Männer zu Haftstrafen verurteilt wurden, weil sie den Star in der Nacht zum 28. Februar in Stuttgart krankenhausreif geprügelt hatten. Ein Vorfall, mit dem die Karriere des Weltmeisters von 2014 einen weiteren Knick bekam - schließlich setzte ihn der damalige Zweitligist VfB Stuttgart fristlos vor die Tür. Inzwischen spielt er bei Darmstadt 98, wo er am Donnerstag trainierte, während man ihn in Stuttgart erwartete.